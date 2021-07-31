KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS sınavlarına katılacak. Başvurularını tamamlayan adaylar, heyecan içinde sınav gününü beklemeye başlamıştı. 2021 KPSS düzeyinde gerçekleştirilecek A Grubu ve Öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.

Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15

Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15

Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.