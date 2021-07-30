AÖL 4. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise ek sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan 3. dönem sınavlarının ardından gözler telafi sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üzerinden eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, AÖL 4. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖL TELAFİ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.