İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? ÖSYM son dakika...
İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin bitimine kısa süre kala okulların açılma tarihi yeniden gündeme geldi. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış ile beraber öğrenciler ve veliler ilkokulların açılışı ertelenecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? ÖSYM son dakika...
İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin sonuna gelinirken, öğrenci ve veliler okulların açılma tarihini yeniden gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılma tarihi daha önceden duyurulmuştu. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında okulların açılma tarihinde erteleme yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İşte, ilkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak?
OKULLARIN AÇILMASI ERTELENECEK Mİ?
Okulların açılma tarihinin erteleneceğine yönelik resmi açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.
Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız. Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.
Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? ÖSYM son dakika...
- Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
- Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...
- Bayram sonrası emekliye müjde! SSK Bağ-Kur emeklisine yeni zam yolda! 1200 TL'ye kadar...
- Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...
- Bekçi alımı son durum: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve başvurular...
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1. nakil tercihleri...
- KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları...
- MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?
- AÖL ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...