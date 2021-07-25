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İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? ÖSYM son dakika...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2021
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İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? ÖSYM son dakika...

İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin bitimine kısa süre kala okulların açılma tarihi yeniden gündeme geldi. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış ile beraber öğrenciler ve veliler ilkokulların açılışı ertelenecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? ÖSYM son dakika...

İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin sonuna gelinirken, öğrenci ve veliler okulların açılma tarihini yeniden gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılma tarihi daha önceden duyurulmuştu. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında okulların açılma tarihinde erteleme yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İşte, ilkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak?

OKULLARIN AÇILMASI ERTELENECEK Mİ?

Okulların açılma tarihinin erteleneceğine yönelik resmi açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.

Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.

Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız. Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.

Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.

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