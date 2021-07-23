Takvim açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. 2021-2022 döneminin takvimi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takviminde okulların başlayacağı tarih, ara tatiller ve yarıyıl tatilinin takvimi belirlendi. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler ile bir üst sınıfa geçen öğrencilerin heyecanla beklediği yeni dönem takvimini yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

İLKOKUL 1. SINIF UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.