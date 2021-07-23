Takvim açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bir üst sınıfa geçenler ve ilk defa okula başlayacak öğrenciler ile velileri, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. 2021-2022 döneminin takvimi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takviminde okulların başlayacağı tarih, ara tatiller ve yarıyıl tatilinin takvimi belirlendi. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler ile bir üst sınıfa geçen öğrencilerin heyecanla beklediği yeni dönem takvimini yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
İLKOKUL 1. SINIF UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
MEB'in ölçme değerlendirme merkezleri salgın döneminde öğrencilere yardımcı kaynaklar sundu
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kurulan ölçme değerlendirme merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde öğrencilere yardımcı kaynak desteği sağladı.
MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa'da ölçme değerlendirme merkezini gezerek, incelemelerde bulundu.
Özer, ölçme değerlendirme merkezlerinin, ulusal ve uluslararası öğrenci başarı izleme programlarının koordine edilmesi ile yardımcı kaynakların hazırlanmasında kapsamlı çalışmalar yaptığını söyledi.
Merkezlerin hizmetleri hakkında bilgi veren Özer, şunları kaydetti:
"Özellikle Kovid-19 salgını günlerinde öğrencilere yardımcı olmak üzere tüm kademe ve sınıf seviyelerinde çok sayıda yardımcı kaynak hazırlayarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sundular. Diğer taraftan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde ölçme değerlendirme merkezlerinin belirli standartta soru hazırlamaları ve 81 ilde kullanılabilmesi için yeni bir dijital platform oluşturuldu. Bu platform sayesinde hazırlanan sorulardan okullardaki öğretmenlerimiz de yaralanabildiler. Diğer taraftan ulusal öğrenci başarı izleme çalışmalarımızın 81 ilde başarılı bir şekilde uygulanmasında da çok önemli katkıları oldu. Bursa'da da ölçme değerlendirme merkezi oldukça başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Her geçen gün sunduğu hizmetlerin kapasitesi artıyor."
Özer, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve merkezde görevli öğretmenleri başarılı çalışmaları dolayısıyla kutladı.
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