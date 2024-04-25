Eskişehir'de "pes" dedirten olay! Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan gence alçak saldırı

Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Küfür ve hakaret eşliğinde darp edilen genci savunanların olmamasıysa dikkat çekti.