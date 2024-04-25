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Eskişehir'de "pes" dedirten olay! Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan gence alçak saldırı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Eskişehir’de pes dedirten olay! Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan gence alçak saldırı

Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı açan olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Öte yandan hatırlanacağı üzere İslam'ı ve Müslüman vatandaşları hedef alan provokatörler son olarak 1 Ocak 2024 sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atmıştı.

Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Küfür ve hakaret eşliğinde darp edilen genci savunanların olmamasıysa dikkat çekti.


AKILALMAZ TEHDİT
Müslüman genci tehdit eden gözü dönmüş provokatör küfürler yağdırarak, "10'a kadar sayıyorum bırakacaksın." dedi.

İSLAM'I VE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALIYORLAR

Öte yandan hatırlanacağı üzere İslam'ı ve Müslüman vatandaşları hedef alan provokatörler son olarak 1 Ocak 2024 sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atmıştı.

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