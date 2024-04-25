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ABD'de öğrenciler Gazze için ayaklandı! 400'den fazla gözaltı...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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ABD’de öğrenciler Gazze için ayaklandı! 400’den fazla gözaltı...

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamında ilk günden bu yana maddi, manevi destekte bulunmaktan geri kalmayan ABD'nin bu tutumu dünya çapında büyük tepki topluyor. ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek protestoları her geçen gün artarken, Emory Üniversitesi'ndeki öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile müdahale etti.

ABD'de Gazze'ye destek protestoları birçok üniversiteye sıçradı.

Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesi'ndeki öğrenciler, terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Okulun bahçesine çadır kuran öğrencilere, polis müdahale etti.

Polis, öğrencileri dağıtmak için biber gazı ve elektroşok silahı kullanırken, bazı öğrencileri gözaltına aldı. Protestoda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmezken, polisin Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'ni gözaltına aldığı aktarıldı.

ÜNİVERSİTELERDEKİ PROTESTOLARDA 400'DEN FAZLA GÖZALTI

ABD'de 18 Nisan'dan bu yana aralarında Güney California Üniversitesi, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, California Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, George Washington Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nin de bulunduğu birçok üniversitede düzenlenen Gazze'ye destek protestolarında 400'den fazla öğrenci gözaltına alındı. Yaklaşık 100 öğrencinin ise dün gece Harvard Üniversitesinde çadır kurduğu bildirildi.

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