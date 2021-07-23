Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler okulların yeni eğitim döneminde ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya koyuldu. Eğitimciler tarafından da merak edilen 2021-2022 eğitim yılı okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler ve velilerin okulların 2021-2022 eğitim yılında başlayacağı tarihi araştırmaya koyuldu.