Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların yeni dönemde ne zaman eğitim ve öğretime başlayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velilerin yanında eğitimcilerin de merak ettiği okulların açılış tarihi en çok araştırılan konulardan oldu. MEB tarafından beklenen son dakika açıklaması geldi. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...
Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler okulların yeni eğitim döneminde ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya koyuldu. Eğitimciler tarafından da merak edilen 2021-2022 eğitim yılı okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Öğrenciler ve velilerin okulların 2021-2022 eğitim yılında başlayacağı tarihi araştırmaya koyuldu.
Okullara yönelik araştırmalar hızlanırken, gelecek aylardaki planlarını okulların açılacağı tarihe göre düzenlemek isteyen vatandaşlar Milli Eğitim bakanlığı ve kurumlardan gelen son dakika gelişmelerini takip ediyor.
TAM ZAMANLI AÇILMASI HEDEFLENİYOR
Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı olarak açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını planlıyor.
13 EYLÜL'DE AÇILACAK
Açıklanan bilgilere göre 2021-2022 döneminde eğitim ve öğretimin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Yine 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sonlanarak yaz tatiline girilecek.
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