YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları ayın kaçında açıklanır? İşte takvim...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenilebilecek. Bu yıl bir değişiklik olmazsa ÖSYM, YKS sonuçlarını 4 Ağustos'ta açıklayacak. İşte, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları ayın kaçında açıklanır? İşte takvim...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversite sınavına gidecek. ÖSYM, heyecanla beklenen YKS sonuçları için tarih verdi. YKS sonuçlarından sonra tercih işlemleri için tarih belirlenecek.
ÖSYM 2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Açıklama geldiği anda detayları ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
YKS NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.
YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.
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