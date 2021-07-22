KPSS sınav yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sayılı günler kaldı. Sınav için hazırlıklar sürerken, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından sınav tarihi belirlenirken, adaylar sınav giriş belgelerini görüntülemek için bekleyişe geçti. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz bilinmese de, sınava giriş yerlerinin bayramdan sonraki hafta açıklanması bekleniyor.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021

Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021