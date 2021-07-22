KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nereden öğrenilir?
Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar, 1 Ağustos ve 7-8 Ağustos'ta KPSS sınavlarına katılacaklar. Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
KPSS sınav yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sayılı günler kaldı. Sınav için hazırlıklar sürerken, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından sınav tarihi belirlenirken, adaylar sınav giriş belgelerini görüntülemek için bekleyişe geçti. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Hemen şunu belirtelim ki, KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz bilinmese de, sınava giriş yerlerinin bayramdan sonraki hafta açıklanması bekleniyor.
KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak görseldeki gibidir.
ÖABT'de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacak.
LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayanadayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
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