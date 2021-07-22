İl içi tayin sonuçları için kritik hafta! 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi
Öğretmenlerin heyecanla beklediği il içi atama sonuçları için kritik haftaya giriliyor. MEB tarafından daha önce belirlenen takvime göre sonuçların 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak bu tarihin ertelendiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları nereden, nasıl görüntülenecek? İşte cevaplar...
İl içi atama sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Öğretmenlerin beklediği il içi tayinlerde sonuçlar için geri sayım başladı. 8-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ardından sonuçlar heyecanla beklenmeye başlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları nereden, nasıl görüntülenecek? İşte haberin detayları...
İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, atama sonuçları henüz açıklanmadı. İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Adaylığı kaldırılmış olmak,
* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
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- İl içi tayin sonuçları için kritik hafta! 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi
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