İl içi tayin sonuçları için kritik hafta! 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi

İl içi atama sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Öğretmenlerin beklediği il içi tayinlerde sonuçlar için geri sayım başladı. 8-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ardından sonuçlar heyecanla beklenmeye başlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları nereden, nasıl görüntülenecek? İşte haberin detayları...

İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, atama sonuçları henüz açıklanmadı. İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.