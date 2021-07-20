MEB tarih verdi! LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise tercih sonuçları için geri sayım!

LGS yerleştirme sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Lise heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İlk tercihlerin sona ermesinin ardından yerleştirmeye esas nakil işlemleri başlayacak. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.