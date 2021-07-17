Detaylar açıklandı! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2021 Açıköğretim yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yaz okulu sınav tarihi belirlendi. Sınav için geri sayım başlarken gözler sınavın nasıl gerçekleştirileceğine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2021 açıköğretim yaz okulu sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF yaz okulu sınav tarihinde güncelleme yapıldı. Buna göre, 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

YÖK'ün aldığı karar sonrası Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okulu sınavları hakkında yeni bir açıklama geldi. Buna göre, AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak.