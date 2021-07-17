Detaylar açıklandı! AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2021 Açıköğretim yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim yaz okulu sınavları hakkında flaş açıklama geldi. YÖK'ün aldığı karar sonrası yaz okulu sınavının nasıl yapılacağını merak eden öğrenciler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Sınav tarihi yaklaşırken, sınavın nasıl olacağına yönelik tüm detaylar açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2021 açıköğretim yaz okulu sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yaz okulu sınav tarihi belirlendi. Sınav için geri sayım başlarken gözler sınavın nasıl gerçekleştirileceğine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2021 açıköğretim yaz okulu sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF yaz okulu sınav tarihinde güncelleme yapıldı. Buna göre, 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
YÖK'ün aldığı karar sonrası Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okulu sınavları hakkında yeni bir açıklama geldi. Buna göre, AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak.
YÖK YAZ OKULU KARARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ!
Yükseköğretim Kurulu, tarafından yapılan açıklamada 13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenecek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yönetimiyle yapılmaması hususundaki kararın 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanacağı duyuruldu. Bu üniversiteler yaz okulu eğitimlerini uzaktan eğitim ile verebilecek.
AÖF YAZ OKULUNDA DERS GEÇME NOTU KAÇ
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz ve bahar döneminde ders geçme notunu 35 olarak belirledi.
2020-2021 AÖF yaz okulunda ders geçme notu 35 olacak.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.
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