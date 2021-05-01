MEB'den yaz tatili için flaş açıklama! 2021 okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında online eğitime devam eden öğrenciler, heyecan içinde yaz tatilini beklemeye başladı. Yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri, okulların hangi tarihte kapanacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."