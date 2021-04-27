ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı olacak?

ATA AÖF vize sınavı tamamlandı. Kovid-19 salgını nedeniyle online gerçekleştirilen sınavların sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Final sınavı için hazırlıklara başlayan öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sonuçlar heyecanla beklenirken, final sınavı ve bütünleme sınavı ile ilgili yeni açıklama geldi. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? ATA AÖF final ve bütünleme sınavı online mı olacak? İşte haberin detayları...

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.