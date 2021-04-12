İstanbul'da okullar kapanacak mı? 13 Nisan Salı günü okul var mı? MEB yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken, gözler yüz yüze eğitimin iptal olup olmayacağına çevrildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararları yakından takip eden vatandaşlar, okullar ile ilgili son kararları merak ediyor. Peki, İstanbul'da okullar kapanacak mı? 13 Nisan okul var mı? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu? İşte cevaplar...

İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul başta olmak üzere yurtt genelinde okullarda eğitime nasıl devam edileceği henüz açıklanmadı. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında yüz yüze eğitime ilişkin detayların görüşülmesi bekleniyor. Yarın gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında ise konunun değerlendirilip yeni kararın açıklanması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.