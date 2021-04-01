Okullar ne zaman açılacak | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

Şanlıurfa Harran'da fizik öğretmeni Burcu Türkkan, mekatronik mühendisliğinde yüksek lisans yaptığını ve okulda robotik sınıfı açtığını anlattı. Bu sınıfta robotlar ürettiklerini kaydeden Türkkan, fizik derslerinde kullandığı web.2 araçları ve oyunlarla öğrencilerin derslere olan ilgisinin arttığını aktardı.

Mardin'de öğretmenlik yapan Orhan Kesim'in, TRT EBA'da fizik dersleri veren öğretmen Ahmet Nuri Akay'ın anlatımlarının çok sevildiğini söylemesi üzerine Selçuk, "Ahmet Nuri Hoca fizik konusunda hem bilimsel hem teorik anlamda çok derin bilgisi olan hem de işin pratiğini anlatma noktasında çok büyük becerileri olan bir hocadır." görüşünü dile getirdi.

ZİYA ÖĞRETMEN, ESKİŞEHİR ATATÜRK GÜZEL SANATLAR LİSESİ'NE KONUK OLDU

Fizik öğretmenleri ile buluşmasının ardından "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle sohbet etti.

Öğrenciler, tutkuyla bağlı oldukları sanat dallarını mesleğe dönüştürmek için tercih ettikleri Güzel Sanatlar Liselerinde aldıkları eğitimi, öz geçmişlerini ve geleceğe dair hedeflerini Selçuk ile paylaştı.