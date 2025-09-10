Terör devleti 24 saatte 2 başkenti vurdu! İsrail'den Yemen'in kalbi Sana'ya bombardıman

18:49 10 Eylül 2025

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, İsrail saldırısına karşı karadan havaya füzeler kullandıklarını belirterek, bazı İsrail savaş uçaklarının silahlarını ateşlemeden geri dönmek zorunda kaldığını aktardı. Saree, "Hava savunma sistemlerimiz, ülkemize yönelik Siyonist saldırıya karşı bir dizi karadan havaya füze fırlatmayı başardı. Bazı savaş uçakları saldırılarını gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kaldı ve saldırının büyük kısmı Allah’a şükürler olsun ki engellendi" dedi.

Yemen basını, İsrail’in saldırılarında Husiler’e ait Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığını, bir sağlık tesisi ve hükümet binasının vurulduğunu belirtti. Yemen basını, ayrıca saldırıda çok sayıda can kaybının olduğunu aktardı.

