Terör devleti 24 saatte 2 başkenti vurdu! İsrail'den Yemen'in kalbi Sana'ya bombardıman

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 17:17 Güncelleme: 11.09.2025 12:39
İsrail Yemen’in kalbi Sana’yı vurdu

Önceki gün Katar'a saldıran İsrail, dün ise Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi. Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi ve Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığını ifade etti. İsrail'in saldırısı sonrası Husilere ait Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 35 kişinin öldüğü ve 131 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşte 10-11 Eylül tarihleri arasında dakika dakika yaşananlar...

CANLI ANLATIM
09:11 11 Eylül 2025

YEMEN'DEN İSRAİL'E FÜZE: SAVUNMA SİSTEMİ ENGELLEDİ

İsrail işgal güçleri, Yemen'den atılan bir füzenin hava savunma sistemlerince engellediğini duyurdu.

İsrail işgal güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girmesinin ardından Hava Kuvvetleri, Yemen'den fırlatılan bir füzeyi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, İsrail ile savaş halindeki Yemen'deki Husiler'den (Ensarullah Hareketi) henüz bir açıklama yapılmadı.

20:56 10 Eylül 2025

HUSİ SAĞLIK BAKANLIĞI: 35 ÖLÜ 131 YARALI

Husilere ait Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırıda 35 kişinin öldüğü ve 131 kişinin yaralandığı belirtildi. 

 

18:49 10 Eylül 2025

"BAZI SAVAŞ UÇAKLARI SALDIRILARINI GERÇEKLEŞTİRMEDEN GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI"

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, İsrail saldırısına karşı karadan havaya füzeler kullandıklarını belirterek, bazı İsrail savaş uçaklarının silahlarını ateşlemeden geri dönmek zorunda kaldığını aktardı. Saree, "Hava savunma sistemlerimiz, ülkemize yönelik Siyonist saldırıya karşı bir dizi karadan havaya füze fırlatmayı başardı. Bazı savaş uçakları saldırılarını gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kaldı ve saldırının büyük kısmı Allah’a şükürler olsun ki engellendi" dedi.

Yemen basını, İsrail’in saldırılarında Husiler’e ait Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığını, bir sağlık tesisi ve hükümet binasının vurulduğunu belirtti. Yemen basını, ayrıca saldırıda çok sayıda can kaybının olduğunu aktardı.
 

18:46 10 Eylül 2025

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail'in saldırısı sonrası Husi yetkilileri 9 kişinin öldüğünü 118 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

 

17:43 10 Eylül 2025

HUSİLER’iN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

İsrail, Husilerin Savunma Bakanlığı'nı hedef alarak bombaladı. O saldırı anları ise A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.

 

 

17:35 10 Eylül 2025

SİYONİST KATZ DUYURDU! OPERASYONUN ADI: ÇANLAR ÇALIYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Yemen’e düzenlediği hava saldırılarını doğrulayarak, Husi askeri kamplarının hedef alındığını açıkladı.

Savunma Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Daha fazla darbe sözü vermiştik", bugün de Yemen'deki Husi terör örgütüne acı bir darbe daha hazırladık.

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Çanlar Çalıyor" Operasyonu kapsamında, Yemen'in Sana ve diğer bölgelerinde Husi propaganda örgütleri de dahil olmak üzere Husi terörist unsurlarının görev yaptığı askeri kamplara saldırıyor.

İsrail Devleti'nin uzun kolu, nerede olursa olsun ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehdit nerede ortaya çıkarsa çıksın, teröre uzanıp saldıracaktır."

 

 

17:24 10 Eylül 2025

İSRAİL'DEN YEMEN'E SALDIRI

Husilerden yapılan son dakika açıklamaya göre İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi.

İsrail'in düzenlediği saldırıda, Sana'daki Husiler'e ait askeri kampları ve yakıt depoları hedef alındı.

Saldırının ardından açıklama yapan Husiler, Yemen'deki savunma sistemlerinin İsrail uçaklarına karşı çalıştığı kaydedildi.

 Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi ve Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

