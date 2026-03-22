İsrail, Lübnan'a saldırılarını aralıksız sürdürüyor.
İŞTE ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
BEYRUT’TA FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta son 24 saattir alışılmadık bir sessizlik hakim olsa da katil İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini bombalamaya ve kara harekatını sürdürmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgedeki kritik gelişmeleri, Hizbullah’ın gösterdiği büyük direnci ve yerinden edilen bir milyondan fazla insanın yağmur altındaki hayatta kalma mücadelesini Beyrut sokaklarından aktardı.
Başkent Beyrut’taki son durumu değerlendiren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut’ta son 24 saattir inanılmayacak bir sakinlik var. Bunun sebebi İsrail’in bir yandan İran’dan gelen saldırılarla, bir yandan Hizbullah’ın misillemeleriyle bir yandan da güneydeki kara harekatıyla uğraşmasıdır" ifadelerini kullandı. Kurşun, bölgedeki gerilimin her an yeniden tırmanabileceğine dikkat çekti.
GÜNEYDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR: TÜMEN ÜSTÜNE TÜMEN SEVK EDİLİYOR
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğünü belirten Kurşun, "İsrail ordusu ağırlıklı olarak havadan ve topçu birlikleri vasıtasıyla Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura gibi beldeleri hedef alıyor. Katil İsrail ordusu tümen üstüne tümen sevk etmesine rağmen Hizbullah’ın çok ciddi bir direnişiyle karşı karşıya kalmış durumda" sözleriyle sahadaki sıcak çatışmaları aktardı. Ayrıca Hizbullah’ın sabah saatlerinde İsrail’in kuzeyinde bir araca yönelik gerçekleştirdiği ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı üstlendiğini de sözlerine ekledi.
BİR MİLYON İNSAN YAĞMUR VE FIRTINA ALTINDA
Saldırıların insani boyutunun felaket seviyesine ulaştığını vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İşin insani kriz boyutu çok ağır. Bir milyondan fazla kişi yerinden yurdundan edilmiş durumda. Bunların bir kısmı kamu binalarında kalsa da gidecek yeri olmayanlar Beyrut Limanı ile Marina arasındaki devasa alanda yaşamaya çalışıyor" dedi. Bölgedeki çaresizliği gözler önüne seren Kurşun, "İnsanlar derme çatma çadırlarda, şiddetli yağmur ve fırtına altında yaşam mücadelesi veriyor" ifadeleriyle Lübnan’daki insanlık dramını özetledi.
KATİL NETANYAHU'DAN LÜBNAN'DA LİTANİ NEHRİ TALİMATI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgal güçlerine Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Netanyahu'nun söz konusu talimatını ordu komuta kademesiyle İran ve Lübnan'a saldırıların ele alındığı değerlendirme toplantısında açıkladı.
Hizbullah mensuplarının ve silahlarının, Lübnan'ın güneyine geçişinin engellenmesini gerekçe gösteren Bakan Katz, Netanyahu ile birlikte orduya "Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri derhal imha etme" talimatı verdiklerini söyledi.
Katz, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü'nü tekrar vuracaklarını belirtti.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNE LÜBNAN'IN TÜM SINIR KÖYLERİNİ YIKMA TALİMATI
Katz, havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını da kaydetti.
Bakan Katz, Gazze Şeridi'nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını söyledi.
İsrail yerleşimlerine tehdit oluşturduğunu öne süren Katz, orduya İsrail ile sınır Lübnan köylerinde bütün evlerin yıkılması talimatını verdiklerini belirtti.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail işgal güçlerinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail işgal güçleri, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.