Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta son 24 saattir alışılmadık bir sessizlik hakim olsa da katil İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini bombalamaya ve kara harekatını sürdürmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgedeki kritik gelişmeleri, Hizbullah’ın gösterdiği büyük direnci ve yerinden edilen bir milyondan fazla insanın yağmur altındaki hayatta kalma mücadelesini Beyrut sokaklarından aktardı.

Başkent Beyrut’taki son durumu değerlendiren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut’ta son 24 saattir inanılmayacak bir sakinlik var. Bunun sebebi İsrail’in bir yandan İran’dan gelen saldırılarla, bir yandan Hizbullah’ın misillemeleriyle bir yandan da güneydeki kara harekatıyla uğraşmasıdır" ifadelerini kullandı. Kurşun, bölgedeki gerilimin her an yeniden tırmanabileceğine dikkat çekti.

GÜNEYDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR: TÜMEN ÜSTÜNE TÜMEN SEVK EDİLİYOR

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğünü belirten Kurşun, "İsrail ordusu ağırlıklı olarak havadan ve topçu birlikleri vasıtasıyla Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura gibi beldeleri hedef alıyor. Katil İsrail ordusu tümen üstüne tümen sevk etmesine rağmen Hizbullah’ın çok ciddi bir direnişiyle karşı karşıya kalmış durumda" sözleriyle sahadaki sıcak çatışmaları aktardı. Ayrıca Hizbullah’ın sabah saatlerinde İsrail’in kuzeyinde bir araca yönelik gerçekleştirdiği ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı üstlendiğini de sözlerine ekledi.

BİR MİLYON İNSAN YAĞMUR VE FIRTINA ALTINDA

Saldırıların insani boyutunun felaket seviyesine ulaştığını vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İşin insani kriz boyutu çok ağır. Bir milyondan fazla kişi yerinden yurdundan edilmiş durumda. Bunların bir kısmı kamu binalarında kalsa da gidecek yeri olmayanlar Beyrut Limanı ile Marina arasındaki devasa alanda yaşamaya çalışıyor" dedi. Bölgedeki çaresizliği gözler önüne seren Kurşun, "İnsanlar derme çatma çadırlarda, şiddetli yağmur ve fırtına altında yaşam mücadelesi veriyor" ifadeleriyle Lübnan’daki insanlık dramını özetledi.