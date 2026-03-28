Katil İsrail'den Lübnan'da katliam: Nebi Şit kasabasını enkaza çevirdiler

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin ardından Lübnan'da da sivilleri hedef almaya devam ediyor. Yaklaşık bir aydır aralıksız süren saldırıların en acımasızlarından biri, Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit kasabasında yaşandı. İsrail, 40 yıl önce uçağı düşen kayıp pilotu Ron Arad'ın cenazesini bulmak bahanesiyle kasabaya helikopterlerle indirme yaptı ve sivillerin üzerine havadan ve karadan bomba yağdırdı. Saldırılarda 41 kişi hayatını kaybederken, kasaba adeta savaş alanına döndü. Bölgedeki yıkımı anbean görüntüleyen A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, İsrail vahşetinin izlerini ve sivil altyapıya yönelik planlı tahribatı olay yerinden aktardı.

