İsrail Lübnan'da işgali genişletiyor: Sınır hattında şiddetli çatışmalar

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik işgal girişimi ve saldırıları sürüyor. Başkent Beyrut'ta sessizlik hakimken, İsrail tüm gücünü ve enerjisini Lübnan'ın güneyine kaydırmış durumda. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, güneydeki kasabaların hayalet şehre döndüğünü, insani krizin giderek derinleştiğini ve sınır hattında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden sivillerin sayısı ise 1 milyon 160 bini aştı.