Savaşın 29. günü: Lübnan'da işgal büyüyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları 29. gününde şiddetini artırarak devam ediyor. Başkent Beyrut'ta savaş uçaklarının yarattığı sonik patlamalar paniğe neden olurken, Dahiye semti gece boyu bombalandı. Asıl trajedinin yaşandığı Lübnan'ın güneyinde ise İsrail işgal ordusu karadan işgali genişleterek köyleri ve altyapıyı buldozerlerle haritadan siliyor. Çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, bölgedeki son durumu A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden aktardı.