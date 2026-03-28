İsrail Lübnan’da katliam çemberini genişletiyor

İsrail ordusu, Gazze’den sonra rotasını çevirdiği Lübnan’da dehşet saçmaya devam ediyor. Gece saatlerinden bu yana aralıksız süren hava ve kara saldırılarında can kaybı her geçen dakika artarken, işgal ordusu 36 farklı bölgeyi ateş altına aldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, savaşın kalbinin attığı sıcak bölgeden en taze ve çarpıcı bilgileri aktardı. Lübnan’da can pazarı yaşanırken, İsrail’in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce sivil yerinden edildi, onlarca sağlık çalışanı görev başında hayatını kaybetti.