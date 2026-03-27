İsrail'in hedefi Hizbullah'ın kalesi Bekaa Vadisi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. Çatışmaların yeni adresi, sınır hattının ötesinde yer alan ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi oldu. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in başkent Beyrut ve güney bölgelerinin yanı sıra stratejik öneme sahip Bekaa Vadisi'ni de aralıksız vurduğunu, sivil alanlara helikopterli indirme operasyonları düzenlendiğini ve sınır köylerinin buldozerlerle yıkılarak bölgenin adeta hayalet bir şehre dönüştürüldüğünü bildirdi.