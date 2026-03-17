Almanya, Kanada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık liderleri pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, İsrail’i Lübnan’da kara harekâtı başlatmaması konusunda uyardı.

Liderler açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geniş çaplı bir İsrail kara harekâtı yıkıcı insani sonuçlara yol açabilir ve uzun süreli bir çatışmayı tetikleyebilir. Bu durumun önüne geçilmelidir.”

Açıklamada ayrıca, “Devam eden kitlesel yerinden edilmeler de dahil olmak üzere Lübnan’daki insani durum zaten son derece endişe vericidir” denildi.

Söz konusu ülkeler, “Lübnan’daki artan şiddetten derin endişe duyduklarını” belirterek, İsrail ve Lübnanlı temsilcilerin kalıcı bir siyasi çözüm için müzakerelere anlamlı şekilde katılmaları çağrısında bulundu.

"GERİLİMİN DERHAL DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Açıklamada, “Görüşmelerin kolaylaştırılmasına yönelik girişimleri güçlü şekilde destekliyoruz ve derhal gerilimin düşürülmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Grup ayrıca, Lübnan’daki Hizbullah milislerinin İsrail’e yönelik saldırılarını ve sivillere, sivil altyapıya, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırıları da kınadı. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırılar da eleştirildi.

Açıklamada, “Bu eylemler kabul edilemezdir ve tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmeye çağırıyoruz” denildi.

"OPERASYONLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

Öte yandan İsrail işgal güçleri, son günlerde komşu Lübnan’ın güneyinde “sınırlı ve hedef odaklı kara operasyonlarına” başladığını duyurdu.

İsrail işgal sözcüsü Effie Defrin ise pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, güney Lübnan’daki kara birliklerinin artırılmasının planlandığını belirtti.

Defrin, “Kuzeydeki birliklerimizi güçlendirdik ve önümüzdeki günlerde operasyonlarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.