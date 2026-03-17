CANLI | İsrail işgal güçlerinden Lübnan'a kara harekatı! Hizbullah'tan misilleme
İsrail işgal güçleri, Lübnan'a yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıyarak ülkenin güneyinde kara harekatı başlattığını duyurdu. Başkent Beyrut'a yoğun hava saldırıları gerçekleştiren İsrail'e Türkiye başta olmak üzere Avrupa'dan tepki gecikmedi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Niyazi Koçak, Lübnan'ın kalbinden gelişmeleri aktarıyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
HİZBULLAH: İSRAİL HEDEFLERİNE YÖNELİK 12 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK
Hizbullah, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kuzey İsrail ve güney Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde İsrail’e ait araçlar ve askerleri hedef alan 12 operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
Anadolu Ajansı’nın takip ettiği bir dizi açıklamada örgüt, saldırıların “Lübnan ve halkını savunma amacıyla” yapıldığını belirtti.
Hizbullah, Kfar Yuval yerleşiminin kuzeyindeki Al-Acal Tepesi’nde bulunan İsrail askerlerini roketlerle hedef aldığını, ayrıca güney Lübnan’daki sınır kasabası Markaba’nın karşısında yer alan Honin kapısına da saldırı düzenlediğini açıkladı.
Grup ayrıca, Cdeydet Mercayun bölgesinde ve sınır kasabası Aytarun’daki Cebel el-Bat’ta yeni kurulan noktada İsrail araçları ve askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını ifade etti.
Diğer operasyonlarda ise Hizbullah, kuzey İsrail’deki Kiryat Şmona yerleşiminde bulunan Beyt el-Cundi merkezi, ayrıca Zar’it ve Şomera yerleşimleri ile Nahariya kentine yönelik roket saldırıları düzenlediğini bildirdi.
Güney Lübnan’da ise örgüt, Bint Cubeyl kenti semalarında Hermes 450 tipi bir İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü ileri sürdü.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik saldırıları sürerken, İsrail güçlerinin 2024 yılı sonlarında varılan ateşkese rağmen Lübnan’daki operasyonlarını genişlettiği de belirtiliyor.
İSRAİL DAHİYE'DE 11 LÜBNANLIYI YARALADI
İsrail'in, başkent Beyrut'un güney banliyösü (Dahiye) ile Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri güneydeki Ayta eş-Şab beldesinin eteklerine ilerlerken belde ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenledi.
Haberde, İsrail'in Bint Cubeyl bölgesine bağlı Şakra beldesine düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güneydeki Sirifa kasabasına yönelik bombardımanda ise 4 kişi yaralandı.
Cebel Lübnan vilayetinin Aramun bölgesinde bir apartmanın hedef alındığı saldırıda, Etiyopyalı bir kadının yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail savaş uçakları, Beyrut'un Dahiye bölgesinde yer alan Haret Hureyk ve çevresindeki mahallelere iki hava saldırısı düzenledi.
İsrail'in ayrıca Tayyibe, Mecadil, Zebkin, Yater, Kana, Ayn Baal ve Deyr Kifa dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda yerleşimi hedef aldığı, saldırıların sonuçlarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığı bildirildi.
AVRUPALI LİDERLERDEN LÜBNAN’DA KARA HAREKâTINA KARŞI UYARI
Almanya, Kanada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık liderleri pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, İsrail’i Lübnan’da kara harekâtı başlatmaması konusunda uyardı.
Liderler açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Geniş çaplı bir İsrail kara harekâtı yıkıcı insani sonuçlara yol açabilir ve uzun süreli bir çatışmayı tetikleyebilir. Bu durumun önüne geçilmelidir.”
Açıklamada ayrıca, “Devam eden kitlesel yerinden edilmeler de dahil olmak üzere Lübnan’daki insani durum zaten son derece endişe vericidir” denildi.
Söz konusu ülkeler, “Lübnan’daki artan şiddetten derin endişe duyduklarını” belirterek, İsrail ve Lübnanlı temsilcilerin kalıcı bir siyasi çözüm için müzakerelere anlamlı şekilde katılmaları çağrısında bulundu.
"GERİLİMİN DERHAL DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"
Açıklamada, “Görüşmelerin kolaylaştırılmasına yönelik girişimleri güçlü şekilde destekliyoruz ve derhal gerilimin düşürülmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.
Grup ayrıca, Lübnan’daki Hizbullah milislerinin İsrail’e yönelik saldırılarını ve sivillere, sivil altyapıya, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırıları da kınadı. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırılar da eleştirildi.
Açıklamada, “Bu eylemler kabul edilemezdir ve tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmeye çağırıyoruz” denildi.
"OPERASYONLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"
Öte yandan İsrail işgal güçleri, son günlerde komşu Lübnan’ın güneyinde “sınırlı ve hedef odaklı kara operasyonlarına” başladığını duyurdu.
İsrail işgal sözcüsü Effie Defrin ise pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, güney Lübnan’daki kara birliklerinin artırılmasının planlandığını belirtti.
Defrin, “Kuzeydeki birliklerimizi güçlendirdik ve önümüzdeki günlerde operasyonlarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'A HAVA SALDIRILARI DÜZENLİYOR
İsrail işgal güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Al Mayadeen televizyonu başta olmak üzere Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine "çok şiddetli" hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Şu ana kadar Hureyk mahallesi başta olmak üzere, Dahiye'nin birçok farklı noktasının İsrail ordusunca hedef alındığı aktarıldı.
Öte yandan Hizbullah tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam bölgesi ile İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am bölgesinde bulunan İsrail askeri noktalarının füzelerle vurulduğu duyuruldu.
Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.