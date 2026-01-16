CANLI | Tabka Suriye ordusunun kontrolünde! Deyrizor temizlendi | Şara ve Barrack bir arada
Suriye ordusu, ülkesindeki terör örgütü YPG'nin üslerini vurmaya devam ediyor. Şam güçleri, Tabka, Deyr Hafir ve Şeddadi'yi terörden temizlerken aşiretlerin ayaklanmasıyla Deyrizor da YPG'den arındırıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve ABD Elçisi Tom Barrack Şam'da bir araya geldi. Şara tarafından davet edilen YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin görüşmeye katılıp katılmadığına ilişkin bilgiye yer verilmedi. Son dakika bilgisine göre Rakka da büyük ölçüde terör örgütünden kurtarıldı.
Suriye ordusunun bölgede YPG'ye yönelik operasyonları giderek büyüyor. Ordudan yapılan açıklamada yeni hedefin Rakka sınırı olduğu duyuruldu.
Suriye ordusu, terör örgütünün üs olarak kullandığı noktaları vurmaya başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
DEVLET KURUMLARI RAKKA'DA YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR
Suriye yönetimi, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden büyük ölçüde çıkarılmasıyla eş zamanlı olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ilinde kamu kurumları ve yerel meclislerin derhal faaliyete geçirilmesi talimatını verdi.
Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ordusunun Rakka iline ulaşmasının ardından söz konusu talimatın verildiğini belirtti.
Ancerani, ordunun dün Rakka ilinin idari sınırlarına ulaştığını, bugün ise il kırsalında yer alan Tabka kenti ile Fırat Barajı'nın kontrol altına alındığını hatırlattı.
"HENÜZ BAŞLANGIÇ"
"Rakka ilinde yerel yönetim işlerinden sorumlu yetkiliyi (ismini belirtmeden), derhal bölgeye gitmesi ve devlet kurumları ile yerel meclislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için görevlendirdik." ifadelerini kullanan Ancerani, bu adımın temel hizmetlerin başlatılması amacıyla atıldığını vurguladı.
Söz konusu talimatın, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle eş zamanlı olarak kamu hizmetlerinin devreye sokulmasının başlangıcı" niteliği taşıdığını kaydeden Ancerani, "Bu süreci tüm aşamalarıyla yakından takip ediyoruz. Halkımıza hizmet sunmak ve bu bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak için hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
RAKKA BÜYÜK ÖLÇÜDE KURTARILDI
Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde ayaklanan halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri aldı.
Rakka'daki AA kaynaklarının verdiği bilgiye göre, halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basıldı ve il merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alındı.
Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.
Kentte kontrolün sağlanmasının ardından yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye'nin El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz, durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi." dedi.
El-Baba, halkın hükümet güçleriyle yoğun bir işbirliği içinde olduğunu ve bu desteğin sahadaki çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.
TAKVİYE EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından özellikle çatışma öncesinde oluşturulan il iç güvenlik komutanlığı öncülüğünde kent genelinde konuşlandığını belirten El-Baba, diğer illerden de iç güvenlik birimlerine bağlı takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.
El-Baba, Tabka kentinde büyük bir sevinç ve coşku havasının hakim olduğunu ifade ederken, bakanlığın çalışmalarının kamu ve özel mülklerin korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılmasına odaklandığını kaydetti.
El-Baba ayrıca, "Birkaç saat içinde kent genelinde konuşlanma tamamlanacak, yeni polis karakolları ve güvenlik merkezleri hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.
ŞARA İLE BARRACK GÖRÜŞMESİ BAŞLADI - ELEBAŞI ABDİ KATILDI MI?
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Şara'nın davet ettiği SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin görüşmeye katılıp katılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.
Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.
DEYRİZOR YPG'DEN TAMAMEN KURTARILDI
ŞEDDADİ KENTİ AŞİRETLER TARAFINDAN YPG/SDG'DEN KURTARILDI
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğu yakasında yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentinde ayaklanan aşiretler, bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.
AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgilere göre, YPG/SDG mensupları Şeddadi'de yaşanan panik ve çözülme ortamında bazı karargah ve askeri noktaları ateşe vererek bölgeden çekildi. Geri çekilme sırasında ilçede kısa süreli kaos yaşandığı belirtildi.
Güvenlik kaynakları, terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan Haseke'ye bağlı Şeddadi kentinin, örgüte karşı ayaklanan aşiret güçlerinin kontrolüne geçtiğini, YPG/SDG unsurlarının çekilme esnasında bazı yapıları ateşe verdiğini aktardı.
Haberde, YPG/SDG saflarındaki çözülmenin, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rakka ilinde yaşanan gelişmelerle birlikte hız kazandığına dikkat çekildi.
Suriye ordusunun daha önce Fırat'ın batısında bulunan Tabka kenti ile Fırat Barajı'nı kontrol altına aldığı, İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin de bölgede konuşlanmaya başladığı ifade edildi.
AŞİRETLER DEVREDE: DEYRİZOR TAMAM
Suriye'de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı.
HALEP HAVALİMANI YENİDEN AÇILIYOR
Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.
Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.
Yolculardan, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri istendi.
Terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu.
SURİYE ORDUSU YPG/SDG’Yİ BÖLGEDEN TEMİZLİYOR: RAKKA, TABKA VE DEYRİZOR’DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ
Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütüne yönelik operasyonlarını ülkenin doğusunda genişleterek sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in Suriye’den canlı yayında aktardığı bilgilere göre, Rakka, Tabka ve Deyrizor hattında çatışmalar gece boyunca aralıksız devam etti. YPG’li teröristlerin geri çekilirken büyük yıkım bıraktığı, altyapıyı hedef aldığı ve siviller açısından ciddi bir insani tablo oluşturduğu bildirildi.
YPG/SDG GERİ ÇEKİLİRKEN ENKAZ BIRAKTI
Gece boyunca yaşanan gelişmelere ilişkin aktarılan bilgilere göre, YPG’li teröristler bir yandan geri çekilirken, diğer yandan arkalarında ağır bir tahribat bıraktı. Terör örgütünün, çekilme sırasında çok sayıda köprüyü patlattığı, el yapımı patlayıcılarla altyapıyı hedef aldığı belirtildi.
ESİRLER İNFAZ EDİLDİ, KÖPRÜLER HAVAYA UÇURULDU
Mehmet Geçgel’in aktardığına göre, YPG’li teröristler ellerinde tuttukları esirleri de infaz etti. Bu infazlara ait görüntüler Tabka kentinde ortaya çıktı. Aynı zamanda Suriye’nin Rakka kentinde, Fırat Nehri üzerindeki Eski Köprü, YPG’li teröristler tarafından havaya uçuruldu.
RAKKA’DA SU KESİLDİ: ANA HATLAR HEDEF ALINDI
YPG/SDG’nin saldırıları yalnızca köprülerle sınırlı kalmadı. Gelen bilgilere göre, Rakka’ya su sağlayan Eski Köprü üzerindeki ana su boruları da hedef alındı. Terör örgütü tarafından patlatılan su hatları nedeniyle kentte su tamamen kesildi. Ayrıca Rakka’daki Yeni Reşid Köprüsü de YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu yıkıldı.
SURİYE ORDUSU ÜÇ KOLDAN RAKKA’YA İLERLİYOR
Suriye ordusu, YPG/SDG’nin saldırılarına sahada misliyle karşılık veriyor. Rakka’ya üç ayrı koldan ilerleyen ordu birlikleri, kent merkezindeki terör unsurlarıyla yoğun çatışma halinde. Harekat Komutanlığı’ndan gelen açıklamalarda, operasyonun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
TABKA TAMAMEN KONTROL ALTINDA, FIRAT BARAJI GÜVENDE
Operasyonların önemli merkezlerinden biri olan Tabka kentinde ise kontrol tamamen Suriye ordusuna geçti. Fırat Barajı da güvenlik güçlerinin kontrolü altına alındı. Barajın bulunduğu noktada elektrik santrallerinin yer alması nedeniyle bölgenin stratejik önemi dikkat çekiyor. A Haber, YPG’li teröristlerin Tabka’dan gece saatlerinde kaçtığı anlara ait görüntüleri daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.
AŞİRETLERİN DESTEĞİYLE DEYRİZOR’DA KRİTİK KAZANIM
Deyrizor cephesinde de dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Bölgede etkili olan aşiretler, dün akşam saatlerinde seferberlik ilan ederek YPG/SDG’ye karşı savaş çağrısında bulundu. Çok sayıda aşiretin bu çağrıya katıldığı belirtildi.
Aşiret güçleri, Suriye ordusunun desteğiyle Fırat’ın doğusunda bulunan Ömer Petrol Sahası ve Koniko Gaz Sahası’nı tamamen ele geçirdi. Bu kritik enerji sahalarının kontrolü, aşiretlerin desteğiyle Suriye ordusuna geçti.
OPERASYONLAR FIRAT’IN DOĞUSUNA YAYILDI
Daha önce “Operasyon Fırat’ın doğusuna sıçrar mı?” sorusu gündemdeyken, bugün gelinen noktada hem Rakka’da hem de Deyrizor’da Fırat’ın doğusunda operasyonların fiilen sürdüğü ifade ediliyor. Sahadaki gelişmeler, operasyonların daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.
TÜNEL AĞI VE KAMİKAZE DRONE TEHDİDİ
Rakka’daki çatışmaların diğer bölgelere kıyasla daha zorlu olduğu belirtiliyor. Çünkü YPG/SDG’nin kentte kilometrelerce uzunlukta bir tünel ağına sahip olduğu biliniyor. Teröristler bu tünelleri kullanarak saldırılar düzenliyor. Dün geceden bu yana Tabka ve Rakka yollarında çok sayıda kamikaze drone saldırısı gerçekleştirildiği de aktarıldı.
PETROL, ELEKTRİK VE SU KAYNAKLARI YENİDEN DEVLET KONTROLÜNDE
Deyrizor’un önemi yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik. Bölge; petrol sahaları, elektrik üretim tesisleri ve su kaynakları açısından kritik bir konumda bulunuyor. Bu kaynakların YPG/SDG’nin elinden alınarak Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi, ülkenin yeniden inşası açısından hayati görülüyor.
Suriye ordusu ve aşiret güçleri, bu kaynakların Suriye halkı için kullanılmasını sağlamak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA'DAN ELEBAŞI ABDİ'YE DAVET
FIRAT BARAJI'NDA KONTROL SAĞLANDI
Suriye rdusu, Rakka iline bağlı Tabka ilçesi ile Fırat Barajı'nda kontrolü sağladıklarını duyurdu.
Suriye ordusu, Meskene, Dibsi Afnan ve Deyr Hafir'den sonra Rakka iline bağlı Tabka ilçesi ile Fırat Barajı'nda kontrolü sağladıklarını açıkladı.
AŞİRETLER AYAKLANDI DEYRİZOR DÜŞTÜ!
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.
Deyrizor'daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.
ABD'nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.
Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor'a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜNDEN İNFAZ VE İHLAL
Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgali altındaki Tabka kentinden çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti, köprü ve su hatlarını tahrip etti.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka'ya su taşıyan ana hattı patlattı.
64 TERÖRİST TESLİM OLDU
Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG/SDG'yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.
Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim oldu.
483 TERÖRİST TESLİM OLMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇTİ
Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'. Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.
183 TERÖRİST TESLİM OLDU
Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti. Öte yandan, terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor. Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.
TABKA’NIN ARDINDAN YENİ HEDEF RAKKA!
A Haber canlı yayınına bağlanan muhabirimiz Mehmet Geçgel, Tabka’nın düşmesinin ardından Suriye ordusunun yönünü Rakka’ya çevirdiğini belirterek, birliklerin bölgenin güney girişinde konuşlandığını aktardı.
SURİYE ORDUSU MANSURA BARAJI'NI ELE GEÇİRDİ
Suriye ordusu Rakka'ya adım adım yaklaşırken Mansura Barajı'nı ele geçirdi.
RAKKA'DA AŞİRETLER VE YPG'Lİ TERÖRİSTLER ÇATIŞIYOR
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye ordusunun Rakka'ya gerçekleştireceği operasyonun ardından bölgedeki son durumu Deyr Hafir'den aktardı.
Geçgel Suriye ordusunun Rakka'nın batı girişine 5 kmden az bir mesafesinin kaldığını hatırlatarak "Suriye ordusu Tabka ve Rakka bölgesine çok sayıda sevkiyat gerçekleştiriyor. Suriye ordusu Rakka civarındaki YPG terör örgütü hedeflerini top atışları ile vuruyor. Rakka içerisinde aşiretler ve YPG'li teröristler yoğun çatışma içerisinde. Suriye ordusu Rakka bölgesine çok ciddi bir sevkiyat gerçekleştiriyor. " dedi.
"RAKKA’NIN BATI GİRİŞİNE 5 KM KALDI"
Suriye ordusu terör örgütü YPG'nin üslerini vurmaya devam ederken gerçekleştirilen son operasyonla Tabka bölgesi YPG’den arındırılarak Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
Suriye Arap Ordusu Operasyon Dairesi, birliklerin Mansura Barajı’nda (eski adıyla El-Baas Barajı) ve Rıtla ile Hammam beldelerinde kontrol sağladığını açıkladı.
"RAKKA’NIN BATI GİRİŞİNE 5 KM KALDI"
Ordudan yapılan yeni açıklamada ise "bu ilerleyişle birlikte Rakka kentinin batı girişine 5 kilometreden daha az bir mesafeye kaldı" ifadeleri kullanıldı.
YPG'LİLERİN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ A HABER'DE
Suriye ordusu tarafından başlatılan operasyonlar kapsamında Tabka, YPG’li teröristlerden arındırılarak Suriye ordusunun kontrolüne geçti. YPG unsurlarının bölgeden ayrıldığı anlar, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tarafından anbean kaydedildi.
EL KAİDE BAĞLANTILI BİR LİDER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
CENTCOM: ABD kuvvetleri, Suriye’de Amerikan askerlerine yönelik DEAŞ pususuyla bağlantılı, El Kaide bağlantılı bir lideri etkisiz hale getirdi.
DEYRİZOR'DA AŞİRETLER AYAKLANDI
Rakka'nın güneyi Deyrizor'da bulunan aşiretler, Suriye ordusuna destek için ayaklandı. Bölgede aşiret üyeleri motosikletlerle sokaklara çıkarken camilerden tekbir sesleri yükseliyor.
A HABER EKİBİ TABKA'YA GİRDİ! İŞTE İLK İZLENİMLER
Suriye'de YPG işgali, ülkelere yönelik operasyonlar tüm hızla devam ederken, Suriye ordusu devam ediyordu ve Tabka ilçesine üç kılıç kolundan giriş yaptı. A Haber teröristleri, terörden temizlenen verilerdeki son durumu gözlemlerken; Kaçan teröristlerin sivil evlerine kurduğu sinsi bombalı tuzaklar ve bölgedeki son çatışmaların ayrıntıları gün yüzüne çıktı.
ÜÇ KOLDAN TABKA HAREKAT
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin bulunduğu yer ve YPG/SDG işgali altında Tabka'ya yönelik kapsamlı bir harekat başlatıldı. Bölgedeki durumu aktaran muhabir Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu Tabka'ya üç koldan ayrılmaya başladı. Meskenne bölgesinden ilerlerken yoğun bir askeri sevkiyatın devam ettiği, obüslerin ve mühimmat dolu kamyonların bölgede sevk edildiği gözlemledik" sözleriyle operasyonların devam ettiği dile getirildi. Tabka gezisindeki Safsaf ve Mansura bölgelerinin tamamen kontrol” alınarak alındığını söyleyerek Geçgel, terör bölgelerinin bu noktalardan temizlendiğini bildirdi.
SİVİL EVLERDE ELEKTRİKLİ BOMBA TUZAKLARI
Terör örgütü YPG'nin geri kalanı geride kalırken, kopyaları ise pes dedirtti. Özellikle Deyr Hafir ve Meskenne bölgelerindeki sivillerin evlerindeki bubi tuzakları tespit edildi. Bölgedeki dağıtım verici manzarayı anlatan Geçgel, "Teröristler, elektrik hattına bağlı yeni bir kablo düzeni kurmuşlar. Kablonun ucuna havan mermisini tellerle bağlayarak evin şalterine entegre olmuşlar. Bu, ev sahibi eve dönen şalteri kaldırdığı anda büyük bir patlamanın meydana gelmesi demek" ifadelerini kullandı. İç güvenlik güçlerinin bu tuzaklarını temizlemek için tek ev tarama yaptığı, güvenli olmayan bölümlerde sivillerin girişine henüz izin verilmediği aktarıldı.
KAMİKAZE DRONE SALDIRILARI VE RAKKA HATTI
Suriye ordusunun ilerleyişi karşısında köşeye sıkışan teröristler, Fırat Köprüsü üzerinden Rakka'ya doğru püskürtülüyor. Ancak Rakka hattından gelen taciz ateşlerinin devam ettiği belirtiliyor. Operasyonun gidişatına ilişkin bilgiler veren Geçgel, "Fırat'ın batısı boyunca ve 4 hatlı güzergahında kamikaze drone, roket ve havan saldırıları devam ediyor. Bizler de bu saldırılardan etkilendiğimiz için zaman zaman daha güvenli bölgelerden çekilmek durumunda kalıyoruz" dedi. Ayrıca Meskenne'deki şeker fabrikasında gizlenen 4 YPG'li teröristin sağ olarak ele geçirildiği bilgiler de paylaşıldı.
TABKA HALKINDAN BÜYÜK COŞKU
Suriye'de Tabka'ya gelmeyle birlikte bölge halkın sokaklara döküldü. Yıllardır süren işgalin sona ermesini kutlayan, kardeşlerin ordularını kutlama gösterileriyle karşılıyor. A Haber ekranlarına yansıyan görüntülerde, halkın zafer sloganları atarak Suriye ordusuna destek verildiği görüldü.
AŞİRETLER VE YPG ARASINDA YOĞUN ÇATIŞMA
Haseke'de aşiretlerin Suriye ordusuna desteğini açıklamasının ardından PKK/YPG'li teröristler ile çok yoğun çatışma yaşanıyor.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Tabka şehri içerisinde çatışmaların sürdüğünü belirterek; "Aşiret güçleri ve YPG terör örgütü arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Suriye ordusu diğer yandan Tabka şehir merkezine doğru ilerliyor." dedi.
SURİYE HALKI ORDUYU COŞKUYLA KARŞILADI
Suriye ordusu 3 koldan Rakka'ya ilerlerken, Suriye halkı Tabka'ya giren orduyu coşkuyla karşıladı.
O anlar A Haber farkıyla ekrana geldi.
BARRACK TERÖR ÖRGÜTÜ SDG ELEBAŞI ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirerek Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıya katıldı.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada toplantıya, ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green ile Suriye’deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ve beraberindeki Albay Zekeriya Kurk de katıldı. Toplantıda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ve terör örgütü PKK/YPG’nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi’nin de yer aldığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Başkan Barzani, katılımcıları selamlayarak mevcut şartlar altında gösterdikleri katılımdan dolayı memnuniyetini dile getirerek barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin önemini vurguladı. Yeni Suriye bağlamında diyaloğun, istikrarın ve birlikte yaşamanın taşıdığı öneme dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.
Toplantının devamında tarafların çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunarak bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik pratik adımları ele aldığı açıklandı.
SURİYE ORDUSU TABKA'DA ADIM ADIM İLERLİYOR
Suriye ordusu Tabka'da operasyonun başladığını duyurdu. Devreye giren aşiretler ise YPG'yi Rakka'dan süpürmeye başladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.
Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.
Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.
Öte yandan, terör örgütü, Tabka başta olmak üzere Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.
Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.
HASEKE’DE AŞİRETLER SDG’DEN AYRILDI
Suriye'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.
Ülkenin Rakka ve Bukemal bölgelerindeki bazı aşiret liderlerinin, YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusu ve devletinden yana tutumlarını açıkladıkları videolar sosyal medya platformlarına düştü.
Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.
Beşşar Esed rejiminin düştüğü gün buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Hamud, Suriye topraklarının YPG/SDG'den kurtarılmasıyla sevinçlerinin tamamlanacağını söyledi.
Rakka bölgesindeki Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.
Uluslararası koalisyonun YPG/SDG'ye sağladığı korumanın kalkması talebinde bulunan Zeyanat, Şihadat aşireti olarak Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.
Ülkenin Bukemal bölgesindeki bazı aşiretler de YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusundan yana duruşlarını açıkladı.
Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.
Suriye ordusunun ülkenin tüm bölgelerinde kontrolü sağlama adımları atması çağrısı yapan aşiretler, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de YPG/SDG'ye sağladıkları korumayı kaldırması talebinde bulundu.
Öte yandan Haseke bölgesindeki bazı Arap aşiretler de yaptıkları yazılı açıklamayla, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın birliğine bağlılıklarını teyit etti.
Suriyeliler arasındaki diyaloğun barışın yegane çözüm yolu olduğuna işaret edilen açıklamada, Suriyeli ailelerin de çocuklarını devlet dışındaki herhangi bir silahlı oluşumlardan çekmeleri çağrısı yapıldı.
ABD'DEN SURİYE ORDUSUNA HALEP VE TABKA'DAKİ OPERASYONLARI DURDURMA ÇAĞRISI
ABD ordusu, Suriye’deki gerilimin önlenmesi ve diyalog yoluyla çözüm çabalarından memnuniyet duyduğunu belirtirken, Suriye ordusuna Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemlerini durdurma çağrısı yaptı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
ABD’nin Suriye'deki tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyalog yoluyla çözüm aramak için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, “Ayrıca Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz.” denildi.
Açıklamada, DEAŞ’ı izleyip askeri baskı uygulamak için, ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasının gerekli olduğu savunularak, “Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için elzemdir.” ifadesine yer verildi.
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.
Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.
Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.
TABKA HAVAALANI VE RAKKA KIRSALINDAKİ 7 KÖYÜ YPG/SDG'DEN TEMİZLENDİ
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Suriye ordusu, YPG/SDG'yi Rakka'nın güney kırsalındaki Er-Rasafa bölgesi ve 7 köyden temizleyerek bu bölgeleri kontrolü altına aldı.
AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgiye göre ordu, YPG/SDG'nin Tabka kentindeki ana mevzisi Tabka Havaalanında da kontrolü sağladı.
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.
Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.
SURİYE ORDUSU: RAKKA'NIN BATISINDAKİ ŞUAYB EZ-ZİKR KÖPRÜSÜ'NDE KONTROLÜ SAĞLADIK
Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusunun özel birlikleri, Rakka kentinin batı kesiminde YPG/SDG unsurlarını gafil avladı.
Haberde, Suriye ordusunun, YPG/SDG tarafından havaya uçurulmadan önce Şuayb ez-Zikr Köprüsü'nde kontrolü sağladığı aktarıldı.
SURİYE ORDUSU TERÖR ÖRGÜTÜ NOKTASININ HARİTASINI PAYLAŞTI
Ordu, Rakka kent merkezinin sıfır noktasına denk düşen haritanın ardından yaptığı yeni paylaşımda, kent merkezinin daha açık görüleceği şekilde bir harita yayımladı.
Paylaşılan haritada, Rakka kent merkezi yakınında yer alan bölgenin terör örgütleri PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejiminin unsurları tarafından Suriye halkı ve ordusuna karşı saldırılarda kullanıldığı belirtildi.
Sivillerden haritada paylaşılan terör örgütü yuvalarından uzak durmaları istendi.
FIRAT NEHRİ'NİN BATISINDAKİ TABKA ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
Öte yandan Suriye ordusuyla terör örgütü unsurları arasında stratejik öneme sahip Tabka kenti çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar kent çevresi ile Tabka Askeri Hava Üssü etrafında yoğunlaşmış durumda.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü çekildiği Dibsi Afnan bölgesine Tabka'dan çoklu roketatarlarla saldırı düzenliyor.
Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların devam ettiği Tabka bölgesine tank ve ağır silahların yer aldığı sevkiyatını sürdürüyor.
Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.
Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.
SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI: 2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Suriye resmi ajansı SANA, Savunma Bakanlığına bağlı Medya ve İletişim Dairesinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin Rakka'nın batısındaki Dibsi Afnan beldesinde orduya ait güçleri kamikaze dronla hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yerel kaynaklar ise YPG/SDG'nin, Dibsi Afnan beldesini havan saldırısıyla hedef aldığını belirtti.
OPERASYON GENİŞLİYOR
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaparak, operasyonu genişletme sinyali verdi.
SURİYE ORDUSU MESKENE'DE
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'i kontrol altına aldıktan sonra Meskene'ye ulaştı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki Mesken'e beldesine ulaştığını duyurdu.
Haberde Suriye ordusunun Halep kırsalındaki 34 köyü de kontrol altına aldığı belirtilerek, 200’den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla güvenli şekilde geçişinin sağladığı kaydedildi.
Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyünde giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etmişti.
Suriye ordusu, birliklerinin, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurmuştu.
Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.
DEYR HAFİR'DE TUZAK VE MAYIN TEMİZLİĞİ YAPILACAK
Bölgede akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun ateş, terör unsurlarına büyük darbe vurdu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Dün akşam saatlerinde yoğun bir şekilde terör hedefleri ateş altına alındı, dört noktada bulunan terör mevzileri Suriye ordusu tarafından yerle bir edildi ve o fırlattıkları kamikaze dronların rampaları da yine Suriye ordusu tarafından yoğun bir ateş altındaydı" ifadelerini kullandı. Teröristlerin sabah saat 07.00’ye kadar çekileceklerini açıklamasının ardından Suriye ordusu şehre girmek için hazırlıklarını tamamladı.
ASKERİ BİRLİKLER ŞEHRE GİRİYOR
Şehrin giriş noktalarında büyük bir askeri hareketlilik gözlemlenirken, tanklar ve zırhlı araçlar konvoy halinde ilerleyişini sürdürüyor. Mehmet Geçgel, "Şu dakikalar itibarıyla artık Deyr Hafir’e askerler girmeye hazırlanıyor, iç güvenlik güçleri girmeye hazırlanıyor. Tankları görüyorsunuz, operasyonu gerçekleştiren askerler ve bölgeye sevk edilen çok sayıda askeri birlik burada" sözleriyle sahadaki durumu aktardı. Şehrin girişindeki beton blokların iş makineleriyle kaldırılmasıyla birlikte, ordunun merkeze doğru ilerleyişi hız kazandı.
TUZAKLAR VE MAYINLAR TEMİZLENECEK
Teröristlerin çekildiği bölgelerde sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir tarama faaliyeti başlatılıyor. Muhabir Mehmet Geçgel, "Artık içeride el yapımı patlayıcı ve mayın temizliği başlayacak. Teröristlerin çekilmesi ordu tarafından yakından takip edilecek. Harekat Komutanlığı her türlü senaryoya hazır olduklarını ifade etti" dedi. Bölgenin tamamen güvenli hale getirilmesinin ardından sivillerin evlerine dönmesine izin verileceği belirtildi.
SİVİLLER CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDI
Deyr Hafir’de yaşanan insanlık dramı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Tahliye sürecinin zor şartlarda gerçekleştiğini belirten Mehmet Geçgel, "YPG’li teröristler sivillerin tamamını canlı kalkan olarak kullanmak istedi ama siviller bir şekilde yolunu bulup o noktadan tahliye edildi. Dün açıklanan rakamda 27 bin sivilin tahliye edildiği belirtilmişti" ifadelerini kullandı. Terör örgütünün yolu beton bloklarla kapatmasına rağmen sivillerin arazilerden ve su yollarından geçerek güvenli bölgelere ulaştığı bildirildi.
MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Operasyonun sadece askeri değil, aynı zamanda ülkenin birliğini koruma amacı taşıdığı vurgulanıyor. Bölgedeki tarım arazilerinin ve su kaynaklarının önemine değinen Mehmet Geçgel, "Suriye hükümeti Fırat’ın batısında hiçbir terör varlığını istemediğini açıkladı. Yapılan açıklamalarda 'Bizim asla sorunumuz herhangi bir etnik kökenle değil, hiçbir sivil ile problemimiz yok. Bizim sadece Suriye’yi bölmek isteyen güçlere karşı problemimiz var' denildi" sözleriyle bölgedeki siyasi kararlılığı aktardı. Terörden arındırılan bereketli toprakların ve su kaynaklarının yeniden Suriye halkı tarafından kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.
SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR BÖLGESİNDE
İLK TERÖRİST GRUBU ÇEKİLİYOR
Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada terör örgütü YPG/SDG'ye ait ilk terörist grubunun çekilme sürecini başlattığı duyurulurken Şam'ın yakın takipte olduğu aktarıldı.
'MAYIN TEMİZLİĞİ YAPILACAK'
Öte yandan ordu tarafından sivillere çağrıda bulunularak çekilmenin ardından bölgede mayın temizliği yapılacağı ve ikinci bir talimata kadar giriş yapılmaması söylendi.
OPERASYON SONRASI DEYR HAFİR’DE BAYRAM HAVASI
Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG’nin bölgeden çekilmesinin gündeme gelmesi, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir’e bağlı köylerde sevinç gösterilerine yol açtı.
Operasyonun başladığı saatlerde sokakların boşaldığı Deyr Hafir’e bağlı Humeyme köyünde, terör örgütünün Fırat’ın doğusuna çekileceğinin duyulmasının ardından siviller yeniden sokaklara çıktı.
Çok sayıda sivil, yeni Suriye bayrakları taşıyarak tekbirler getirdi ve sevinç gösterilerinde bulundu. Bölge sakinleri, terör örgütü YPG/SDG’nin uzun süredir günlük hayatlarını zorlaştırdığını belirterek gelişmeyi “kurtuluş” olarak nitelendirdi.
Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.
Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısındaki örgüt kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun da TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.
Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.
YPG/SDG İÇİN GERİ ÇEKİLME SÜRECİ BAŞLIYOR
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat’ın batısındaki mevzilerden çekilme sürecinin cumartesi sabahı başlayacağını duyurdu.
Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, “YPG/SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacak. Ardından Suriye Ordusu birlikleri bölgeye intikal edecektir.” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ayrıca, Suriye Ordusu’nun Deyr Hafir bölgesine girdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Öte yandan Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı da terör örgütü YPG/SDG’nin geri çekilme sürecinde hedef alınmayacağını bildirdi.
Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.
Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısındaki örgüt kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun da TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.
Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.
SURİYELİLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekilme kararını açıklamasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar, zafer coşkusuyla tekbirler getirerek kutlama yaptı. Suriye’deki bu sevinci ilk kez ekranlara taşıyan A Haber’e konuşan bir vatandaş, Başkan Erdoğan’a teşekkür ederek, “Terör örgütü bize hayatı zindan etmişti. Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi Esed zulmünden kurtardığı gibi YPG zulmünden de kurtardı. Her zaman bize yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.
SAVUNMA BAKANLIĞI: ÇEKİLME KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
SURİYE'DE ZAFER COŞKUSU A HABER'DE
YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekilme kararını açıklamasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar, zafer coşkusuyla tekbirler getirerek kutlama yaptı.
Suriye’deki bu sevinci ilk kez ekranlara taşıyan A Haber’e konuşan vatandaşlar, “Allah’a şükürler olsun, çok mutluyuz” sözleriyle duygularını dile getirdi.
SDG'DEN GERİ ÇEKİLME KARARI
Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonla hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgütün nehrin doğusuna çekileceğini öne sürdü.
Elebaş Şahin tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, çekilme işleminin “10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyeti” gösterme amacı taşıdığı savunuldu.
Açıklamada, terörist unsurların sabah 7.00’da Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelere çekileceği öne sürüldü. Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.
Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.
UZMANLARIN ANALİZİ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KOZLARI ELİNDEN ALINDI
A Haber yayınında değerlendiren Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Ahmed Şara'nın bu hamlesinin terörün tüm çoğalmalarını çürüttüğünü belirterek, Ülger, "Şara'nın açıklamasıyla SDG ve YPG'nin elindeki 'Kürt hakları' ve 'kültürel otonomi' gibi bütün kozlar onaylı" değerlendirmesinde bulundu.
Gazeteci Zafer Şahin ise terör örgütlerinin temsilcilerinden gelen itirazlara dikkat çekerek, Şahin, "Kandil'den gelen teröristlerin bu tarihi adımı bir oyalama taktiği olarak görüyor, onların rasyoneliteden ne kadar koptuğunu gösteriyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜNDE PANİK: SALİH MÜSLİM'DEN "OYALAMA" İDDİASI
kapsamayı amaçlayan terör koridoru planları odaklarda büyük bir salgına yol açtı. Terör elebaşı Salih Müslim'in açıklamalarını aktaran sunucu Haktan Uysal, Müslim'in bu hamleyi bir taktik olarak ticareti ifade ederek, Müslim, "Bu kararname bir oyalama taktiğidir, SDG'nin PKK ile hiçbir bağlantısı yoktur" iddialarını paylaştı. Bu açıklamalarda emekli istihbaratçı Albay Coşkun Başbuğ, terörün ABD ve İsrail desteğiyle sürdürülmesini kaosa sürüklemek istediğini vurguladı.
CANLI YAYINDA SICAK DAKİKALAR: HALEP HATTI ALEV ALEV
"Haber nerede, A Haber orada" parolasıyla sahada olan muhabir Mehmet Geçgel ve AA Muhabiri Turgut Alp Boyraz, Suriye'deki son durumu aktarırken bölgesel patlama sesleri yankılandı. Halep'in terör unsurlarından temizleme operasyonları devam ederken, canlı yayına yansıyan sıcak görüntüler sahadaki hareketliliğin patlamaların göz önüne serdi. Suriye terör hedeflerini ateş kapsamında bu kritik yoğunlukta, Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölgedeki barış çabaları en üst düzeyde takip edilmeye devam ediyor.
ÇOK NAMLULU ROKETATARLARIN ATEŞLENDİĞİ ANLAR A HABER'DE
Suriye ordusu tarafından Deyr Hafir’de YPG üslerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında, örgüte ait üslerin vurulduğu ve çok namlulu roketatarların ateşlendiği anlar A Haber'de.
SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA’NIN İMZALADIĞI KARARNAME
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın imzaladığı kararnameyle, Suriyeli Kürt vatandaşların Suriye halkının temel ve özgün bir parçası olduğu vurgulandı. Kararnamede, Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin Suriye’nin birleşik ve çoğulcu ulusal yapısının ayrılmaz unsuru olduğu belirtildi.
Devletin kültürel ve dilsel çeşitliliği koruma taahhüdü kapsamında, Kürt vatandaşların kendi miraslarını ve sanatlarını yaşatma, ana dillerini geliştirme haklarının güvence altına alındığı ifade edildi. Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilirken, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde okullarda seçmeli ders veya kültürel-eğitsel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verildi.
Kararnameyle ayrıca, 1962 yılında Haseke’de yapılan nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai uygulamalar iptal edildi. Daha önce kaydı bulunmayanlar da dâhil olmak üzere, Suriye’de yaşayan tüm Kürt kökenli kişilere tam eşit hak ve yükümlülüklerle Suriye vatandaşlığı verilmesi kararlaştırıldı.
“Nevruz” bayramı, baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir gün olarak Suriye genelinde resmi ücretli tatil ilan edildi. Devlet medyası ve eğitim kurumlarının kapsayıcı bir ulusal söylem benimsemesi zorunlu kılınırken, etnik köken veya dile dayalı her türlü ayrımcılık ve dışlama yasaklandı; etnik çatışmayı kışkırtan eylemlerin cezalandırılacağı bildirildi.
İŞTE MADDE MADDE O KARARNAME...
Madde 1: Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve özgün bir parçası olarak kabul edilir; kültürel ve dilsel kimlikleri, Suriye’nin birleşik ve çeşitli ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Madde 2: Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliği korumayı taahhüt eder; Kürt vatandaşların kendi miraslarını, sanatlarını koruma ve ana dillerini ulusal egemenlik çerçevesinde geliştirme haklarını garanti altına alır.
Madde 3: Kürtçe ulusal bir dil olarak kabul edilir; Kürtlerin nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturduğu bölgelerdeki devlet okullarında ve özel okullarda, seçmeli müfredatın bir parçası veya kültürel ve eğitsel bir faaliyet olarak öğretilmesine izin verilir.
Madde 4: 1962 yılında Haseke ilinde yapılan nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai kanun ve uygulamalar iptal edilmiştir. Daha önce kayıtlı olmayanlar da dahil olmak üzere, Suriye'de yaşayan Kürt kökenli tüm sakinlere, hak ve ödevlerde tam eşitlik sağlanarak Suriye vatandaşlığı verilir.
Madde 5: "Nevruz" bayramı baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir kutlama olarak, Suriye Arap Cumhuriyeti genelinde resmi ücretli tatil ilan edilmiştir.
Madde 6: Devlet medyası ve eğitim kurumlarının kapsayıcı bir ulusal söylem benimsemesi zorunludur. Etnik köken veya dile dayalı her türlü ayrımcılık veya dışlama yasal olarak yasaklanmıştır; etnik çatışmayı kışkırtmak mevcut yasalar kapsamında cezalandırılacaktır.
Madde (7): Bu kararname hükümlerinin uygulanması için gerekli yürütme talimatlarını ilgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar çıkarır.
Madde (8): Bu kararname, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
OPERASYON BAŞLADI
Suriye ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik Deyr Hafir bölgesinde operasyon başlatıldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz ve kameraman Mehmet Ali Bağ sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarırken, çok sayıda patlama sesi yükseliyor.
"BİRAZDAN DEYR HAFİR'İ VURACAĞIZ"
SURİYE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
Suriye ordusu kaynakları, istihbarat birimlerinin PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın, Suriye halkı ve orduya karşı yürütülen askeri faaliyetleri koordine etmek amacıyla Kandil Dağları'ndan Tabka bölgesine geçtiğini tespit ettiğini bildirdi.
Açıklamada ayrıca SDG ve PKK milislerinin Maskanah ve Deir Hafer bölgelerine çok sayıda İran yapımı insansız hava aracı (İHA) sevk ettiği, bu İHA'ların Halep ve doğu kırsalındaki sivilleri hedef alabilecek yeni saldırılar için hazırlandığının ortaya çıkarıldığı ifade edildi.
İstihbarat verilerine göre, yeni PKK grupları ile devrik rejim unsurlarının Tabka'ya ulaştığı, buradan Deir Hafer, Maskanah ve çevredeki konuşlanma noktalarına sevk edilmelerinin planlandığı da belirtildi.
ABD ASKERLERİ YPG'YE BÖLGEDEN ÇIKIN MI DİYECEK?
Suriye ordusu, SDG tarafından işgal altındaki bölgeden sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla dün insani koridor oluşturmuştu. Sivillerin çıkışı için açılan insani koridorun süresinin uzatıldığı, yolun bugün de 09.00–17.00 saatleri arasında açık kalacağı duyurulmuştu.
SÜRE SONA ERDİ
Suriye'nin Halep gezisinde yer alan Deyr Hafir, Meskene ve Tabka bölgelerinde işgalci YPG/SDG terör örgütü unsurlarına ilişkin terk edilmek için belirtilen süre saat 17.00'de normal olarak sona erdi. Bölgede binlerce asker tetikte beklerken, insani koridorun kapanmasının ardından operasyon için geri sayım başladı. Bölgesel Terörün saldırı hazırlığında bulunan bir insansız hava aracı (İHA) Suriye ordusu tarafından düşürülürken, bölgedeki patlama zirve noktasına ulaştı.
TERÖRÜN SALDIRI GİRİŞİMİ HAVADA ENGELLENDİ
Edinilen askeri kaynaklara göre, Suriye Arap Ordusu'nun mevzileri, insansız bir hava aracına ait hava planlanan terör saldırıları amacıyla hedef alınmakta, hava savunma unsurları tarafından fark edilerek anında düşürülmüştür. Teröristlerin bölgesel askeri birliklerine karşı saldırı ve saldırı girişimlerinin tam teyakkuz halinde olduğu bildirildi..
Terör örgütü YPG/SDG, bölgede yer almak isteyen sivilleri engellemek için her türlü kirli yönteme başvurdu. Yollara el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mayınlar döşeyen teröristler, sabah saatlerinde sivillerin kaçış güzergahındaki bir köye havan saldırısı düzenledi. Tüm engelleme çabalarına ve köprülerin sökülmesine rağmen binlerce sivil, gizli parçalar tahliye edildi. Sivillerin arasına karışarak sızmaya çalışan iki terörist ise dikkatli güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ABD ASKERLERİ YPG'YE BÖLGEDEN ÇIKIN MI DİYECEK?
Bölgedeki diğer bir dikkat çekici gelişme ise ABD ordusunun zırhlı araçları Deyr Hafir'in etrafında devriye atılırken görüntülenmesi oldu. ABD güçlerinin teröristlerin geri çekilme konusunda bir müzakere mi yürüttüğü yoksa bölgeden tamamen mi ayrılacağı henüz netlik kazanmazken, bu hareketlilik "operasyon öncesi son manevralar" olarak değerlendiriliyor.
OPERASYON EMRİ BEKLENİYOR
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardığı bilgilere göre; Deyr Hafir ve Meskene hattını tamamen kuşatma adıyla kayıtlı durumda. Ağır silahların ve binlerce askerin bölgeye sevk edildiği, ambulanslar ve sağlık ekiplerinin kritik noktada hazır bekletildiği belirtiliyor. Terör örgütü ya silahtan ayrılıp teslim olacak ya da Fırat'ın doğusuna çekilecek. Aksi takdirde gelecek dakikalarda terör mevzilerinin yoğun ateş yanında yer almasıyla büyük operasyonun başlaması bekleniyor.
Sıcak bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sahadaki askeri hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, "Şu an Deyr Hafir ve Meskene tamamen kuşatma bloke durumda." dedi.
"TERÖR DRONU DÜŞÜRÜLDÜ"
Mehmet Geçgel, yayında son dakika bilgisini de paylaşarak, "Askeri verilerinin genişliğine göre, Deyr Hafir tutulumunda Suriye Arap Ordusu noktalarını hedef almaya çalışan bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Terör örgütü, operasyon öncesi tacizlerini artırmaya çalışsa da ordunun savunmasını bu saldırılara maruz bırakıyor." ifadelerini kullandı.
YPG'NİN SİVİL SIZMA PLANI DEŞİFRE OLDU
Tahliyeler sırasında yaşanan dramatik ve terörle ilgili kirli oyunlarını aktaran Geçgel, teröristlerin sivillerin arasına karışarak kaçmaya çalıştıklarını belirtti. Geçgel, "Teröristler canlı kalkan olarak kullanmak için yollara mayın döşemedi ve köprüleri yıktı. Ancak binlerce sivil tüm bu engellere izin verildi. Bu süreçte sivillerin ihbarı üzerine, sızıntıdan sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist telefonlarındaki oluşumlarla birlikte muhafaza edildi" dedi.
ABD ZIRHLILARININ GİZEMLİ HAREKETLİLİĞİ
Mehmet Geçgel, bölgedeki bir diğer önemli detayın ABD askeri varlığının olduğunu hatırlattı. Bölgedeki ABD zırhlı araçlara ilişkin Geçgel, "ABD zırhlılarının bu yerde olması akıllara şu soruyu yapıyor: Teröristler çatışma olmadan çekilmeye mi ikna ediliyor? Şu an için YPG'nin çekildiğine dair bir bilgi ancak askeri hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evlilik yaşı neden yükseliyor? Zeka ve bekarlık arasındaki şaşırtan bağ
- TranslateGemma nedir? Google’ın 55 dilli yeni çeviri modeli tanıtıldı
- ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı
- KGM 150 personel alımı ilanı yayımlandı: Başvuru tarihleri açıklandı
- Zamlı emekli maaşları hesaplarda: SSK ve BAĞ-KUR'luya gün gün ödeme takvimi
- TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün
- Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
- Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
- Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu: Güldüy Güldüy ekibi bu filmde buluştu
- A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…
- Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…
- Karton bardaktaki gizli tehlike: Binlerce plastik vücuda sızıyor