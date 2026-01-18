Yaşam

Şırnak’ta zincirleme felaket! Tünelde can pazarı: 1 ölü 8 yaralı

Buzlanmanın etkili olduğu Şırnak–Cizre kara yolundaki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde meydana geldi.

ŞIRNAK'TA TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA
M.E. (23) yönetimindeki 35 ZZ 663 plakalı araç ile A.P. (45) idaresindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı.

Kaza sonrası arkadan gelen araçları uyarmak isteyen M.Y. (19) yolda durduğu sırada B.B. (38) yönetimindeki 06 DNM 024 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı.

35 ZZ 663 plakalı araçta bulunan B.A. (19), D.O. (23) ve M.O. (23) ile 25 ADE 924 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.Ş.P. (33) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazanın ardından yaralılar kendi imkânlarıyla araçlardan çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve emniyet ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Feyruz Yargı (46) kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 8 kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın buzlanma nedeniyle görüş ve yol şartlarının olumsuz olduğu tünel içerisinde meydana geldiği öğrenilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

