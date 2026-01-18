İstanbul için yeni uyarı! Kar ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak bazı bölgeleri beyaza bürüdü. A Haber Muhabiri Hasan Zeyit Ezin, Anadolu Yakası'ndan canlı yayında Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'e son durumu sordu. 'Yağışlar ne kadar sürecek?' sorusunu yanıtlayan Tek, Perşembe gününden sonra karlı havanın yerini yağmura bırakacağını belirterek, önümüzdeki günlerde İstanbul'u bekleyen hava koşullarını ayrıntılarıyla değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 18.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:40