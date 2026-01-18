İstanbul için yeni uyarı! Kar ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi

İSTANBUL HAVALİMANI CİVARINDA FIRTINA ALARMI

Tek, İstanbul'da yağışın çok kuvvetli olmasa da zayıf geçişlerin sürdüğünü, kuzeyden esen rüzgarın şiddetinin yükseldiğini belirterek İstanbul Havalimanı civarında ise rüzgarın fırtına seviyesine kadar çıktığının altını çizerek şunları kaydetti:

"İlerleyen saatlerde aslında çok kuvvetli değil. Önümüzdeki saatler içerisinde, bir de beraberinde fırtına da var tabii. Kuzeyden esen rüzgarın şiddeti özellikle onu belirtmek istiyorum; kuzey kesimlerde, yani Karadeniz'e kıyısı olan kesimde, yine İstanbul Havalimanı civarında fırtına değerlerine çıkmaya başladı rüzgar şiddeti. Saatte 60 kilometreye kadar yaklaştı yer yer. Güney kesimlerde o kadar çok kuvvetli olmasa da kuzeyde kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar şu anda 0 ile 3 derece arasında. Yine zeminde kar aslında bulunduğumuz noktada da tutmuyor. Çamlıca gibi o yüksek noktalarda, Aydos gibi noktalarda zeminde tutuyor kar.