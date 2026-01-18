Viral Galeri Viral Tıkla İstanbul için yeni uyarı! Kar ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak bazı bölgeleri beyaza bürüdü. A Haber Muhabiri Hasan Zeyit Ezin, Anadolu Yakası'ndan canlı yayında Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'e son durumu sordu. 'Yağışlar ne kadar sürecek?' sorusunu yanıtlayan Tek, Perşembe gününden sonra karlı havanın yerini yağmura bırakacağını belirterek, önümüzdeki günlerde İstanbul'u bekleyen hava koşullarını ayrıntılarıyla değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 18:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:40
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yurdun birçok bölgesini kara teslim etti. Megakent İstanbul'da ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ne kadar süreceği merak konusu olurken, Meteoroloji uzmanı beklenen hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK? GECE SAATLERİNE DİKKAT
KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışının başladığını belirten A Haber Muhabiri Hasan Zeyit Ezin, Anadolu Yakası'ndan canlı yayına bağlanarak İstanbul'da son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün sabahtan itibaren özellikle İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışının başladığını ifade edelim. Hatta öyle ki bazı noktalarında dün gece saatleri itibarıyla başladı ve yüksek kesimlerde kar yağışının tuttuğunu, etkili olduğunu gördük ki o noktalardan da yayınlar gerçekleştirmiştik. Peki kar yağışı ne kadar devam edecek? İlerleyen saatlerde ve günlerde bizi neler bekliyor? Önemli bir yayın konuğumuz var; Meteoroloji Uzmanı Adil Tek. Hocam teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için."

İSTANBUL HAVALİMANI CİVARINDA FIRTINA ALARMI

Tek, İstanbul'da yağışın çok kuvvetli olmasa da zayıf geçişlerin sürdüğünü, kuzeyden esen rüzgarın şiddetinin yükseldiğini belirterek İstanbul Havalimanı civarında ise rüzgarın fırtına seviyesine kadar çıktığının altını çizerek şunları kaydetti:

"İlerleyen saatlerde aslında çok kuvvetli değil. Önümüzdeki saatler içerisinde, bir de beraberinde fırtına da var tabii. Kuzeyden esen rüzgarın şiddeti özellikle onu belirtmek istiyorum; kuzey kesimlerde, yani Karadeniz'e kıyısı olan kesimde, yine İstanbul Havalimanı civarında fırtına değerlerine çıkmaya başladı rüzgar şiddeti. Saatte 60 kilometreye kadar yaklaştı yer yer. Güney kesimlerde o kadar çok kuvvetli olmasa da kuzeyde kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar şu anda 0 ile 3 derece arasında. Yine zeminde kar aslında bulunduğumuz noktada da tutmuyor. Çamlıca gibi o yüksek noktalarda, Aydos gibi noktalarda zeminde tutuyor kar.

PERŞEMBE YAĞMUR GELİYOR

İlerleyen saatlerde sıcaklıklarda 1-2 derecelik daha düşüş var. Bu da tabii beraberinde buzlanmayı getirecek gözüküyor önümüzdeki saatler içerisinde. Yani akşam saatlerinden itibaren, saat dokuzdan sonra gece biraz daha soğuk havayı biraz daha fazla hissedeceğiz ama kar yağışı biraz daha azalmış olacak. Şöyle ki yüksek kesimlerde o kar yine çatılarda, araçların üzerinde zaten gördük bugün gün içerisinde. Yine oralarda tutacak. Yollarda bir sıkıntı olmaz, tuzlama çalışmaları sürdüğünü tahmin ediyorum. Gece saatleri için solüsyon ve tuzlama çalışmasının yapılması gerekiyor çünkü buz riski gece saatleri için bulunuyor.

İstanbul için kar yağışı aslında yarın öğleden sonraki saatlerden itibaren biraz daha etkisini kaybetmiş olacak. Salı ise artık biraz daha ısınmaya başlıyoruz. Isınma derken de öyle çok ısınma değil, kışın soğuğunu hissediyoruz; 6 derecelere kadar çıkacak İstanbul'da sıcaklık. Çarşamba günü artan sıcaklıklarla birlikte perşembe günü Orta Akdeniz'den gelecek olan yağmur var, o etkisini göstermeye başlayacak. Yağmur şeklinde yağışlar geliyor yani sıcaklıklar perşembeden itibaren tekrar yükseliyor gözüküyor. Şu anda fırtına bak şu anda bizi hissettiriyor evet.

