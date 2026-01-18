ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı

SADECE NE SÖYLEDİĞİNİZ DEĞİL, NASIL SÖYLEDİĞİNİZ DE ÖNEMLİ

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan çalışma, yapay zekâ sohbet botlarının yalnızca cümle yapısına değil, kullanılan tona da duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu bulgu, insan–makine etkileşiminin sanılandan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor.