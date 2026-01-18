ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı
Yapay zeka ile kurulan iletişimde kibar olmanın her zaman avantaj sağlamadığı ortaya çıktı. Penn State Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, ChatGPT'ye daha sert ve buyurgan bir dille verilen komutların, özellikle test tipi sorularda daha yüksek doğruluk oranları üretebildiğini gösterdi. Ancak uzmanlar, bu yaklaşımın uzun vadede ciddi riskler barındırabileceği konusunda uyarıyor.
Giriş Tarihi: 18.01.2026 14:06