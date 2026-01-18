TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün
TOKİ Erzincan kura çekimi için heyecan dorukta. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzincan'da yapılacak 1.760 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekiminin yapılacağı tarih ve saate kilitlendi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak ve konut almaya hak kazanan isimler bu çekilişle belirlenecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:52