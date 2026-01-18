Viral Galeri Viral Liste TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün

TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün

TOKİ Erzincan kura çekimi için heyecan dorukta. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzincan'da yapılacak 1.760 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekiminin yapılacağı tarih ve saate kilitlendi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak ve konut almaya hak kazanan isimler bu çekilişle belirlenecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.01.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:52
TOKİ Erzincan kura çekimi, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru yapan binlerce vatandaşın yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Erzincan'da inşa edilecek 1.760 konut için hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Kura tarihi, saati ve sonuçların nasıl öğrenileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından paylaşılan takvime göre Erzincan'daki 1.760 konutluk proje için kura çekimi 18 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Çekiliş, noter gözetiminde yapılacak ve konut almaya hak kazanan isimler bu kura ile belirlenecek.

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Resmi bilgilere göre Erzincan konutları için yapılacak hak sahibi belirleme kura çekimi saat 11.00'de başlayacak. Başvuru yapan adaylar, belirtilen saatten itibaren çekilişi canlı olarak takip edebilecek.

TOKİ ERZİNCAN KURA İZLE

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. Adaylar sonuçlara aşağıdaki kanallar üzerinden ulaşabilecek:

🔴TOKİ resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

🔴e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolaylıkla sorgulayabilecek.

