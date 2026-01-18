TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün

TOKİ Erzincan kura çekimi, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru yapan binlerce vatandaşın yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Erzincan'da inşa edilecek 1.760 konut için hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Kura tarihi, saati ve sonuçların nasıl öğrenileceği merak konusu olmaya devam ediyor.