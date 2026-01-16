Deyr Hafir’in merkezini ilk kez A Haber görüntüledi! YPG’liler sivillerin çıkmasına engel oluyor

(foto: ahaber.com.tr)

TÜNELLER VE İŞGAL EDİLEN EVLER

YPG'nin Deyr Hafir merkezindeki yerleşim düzeni ve savunma hatları A Haber kameraları tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi. Teröristlerin taktiklerini anlatan Geçgel, "Teröristlerin o noktada tüneller kazdığını biliyoruz. Birçok ev işgal edilmiş durumda ve sözde karargâh olarak kullanılıyor. Su kaynaklarını işgal ederek sivilleri oraya hapsettiler. Şimdi ise kamufle olup sivillerin arasına karışmaya çalışıyorlar." cümleleriyle örgütün bölgeyi nasıl bir terör yuvasına dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.