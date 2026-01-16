Deyr Hafir'in merkezini ilk kez A Haber görüntüledi! YPG'liler sivillerin çıkmasına engel oluyor
A Haber, terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’in merkezine girerek örgütün sivilleri canlı kalkan olarak kullanma planını özel görüntülerle deşifre etti. Suriye ordusunun operasyon için tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala bölgede tansiyon zirveye çıktı.
Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'de tansiyon yükseliyor. Sivillerin bölgeden tahliye süreci büyük bir risk altında devam ederken, A Haber ekibi terör mevzilerinin hemen yanı başından bölgeyi saniye saniye görüntüledi. Suriye ordusunun teröristlere tanıdığı sürenin dolmasına az bir zaman kala, YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanma çabası ve bölgedeki son durum özel görüntülerle gün yüzüne çıktı.
CEPHEDEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER
Harekâtın en sıcak noktasında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Deyr Hafir merkezine çok yakın bir noktaya kadar ulaştık. Hemen karşımızda terör mevzileri bulunuyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza getiriyor; teröristler oradan sık sık saldırı girişiminde bulunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki atmosferin her an daha da ısındığını belirten Geçgel, teröristlerin keskin nişancı silahlarıyla sivil halkı ve ordu birliklerini hedef aldığını aktardı.
YOLLAR BARİKATLARLA KAPATILDI
Halkın bölgeden ayrılmasını engellemek isteyen terör örgütünün hain yöntemleri bir bir deşifre ediliyor. YPG'nin ana yolları beton bariyerlerle kapattığını vurgulayan Mehmet Geçgel, "YPG'li teröristler yolu kapattığı için siviller araziden gelmeye çalışıyor. Terör örgütü yolları beton bariyerlerle kapattığı için oradan sivillerin çıkışına izin vermeyip onları canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor." sözleriyle sahadaki vahşeti aktardı. Ayrıca, dün gece saatlerinde sivillerin kaçış güzergâhında bulunan kritik bir köprünün de teröristler tarafından vurularak yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.
OPERASYON AN MESELESİ
Bölgedeki terör varlığına yönelik askeri hazırlıklar tamamlanırken, Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı'ndan YPG içindeki tüm Suriyeli bireylere (Kürt ve Arap) yönelik kritik bir çağrı yapıldı. Mehmet Geçgel, "Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı teröristlere son uyarısını yaptı. Saat 17.00 itibarıyla insani koridor kapanacak ve terör hedefleri yoğun bir şekilde ateş altına alınacak. Binlerce asker, ağır silahlar ve tüm donanım bu noktaya sevk edilmiş durumda." diyerek operasyonun her an başlayabileceğine dikkat çekti.
TÜNELLER VE İŞGAL EDİLEN EVLER
YPG'nin Deyr Hafir merkezindeki yerleşim düzeni ve savunma hatları A Haber kameraları tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi. Teröristlerin taktiklerini anlatan Geçgel, "Teröristlerin o noktada tüneller kazdığını biliyoruz. Birçok ev işgal edilmiş durumda ve sözde karargâh olarak kullanılıyor. Su kaynaklarını işgal ederek sivilleri oraya hapsettiler. Şimdi ise kamufle olup sivillerin arasına karışmaya çalışıyorlar." cümleleriyle örgütün bölgeyi nasıl bir terör yuvasına dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.
