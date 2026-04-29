Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Sumud Filosu aktivistleri A Haber canlı yayınına katılarak uluslararası sulardaki İsrail korsanlığını anbean aktardı.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.
Uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıklandı.
Filoda bulunan aktivistler A Haber canlı yayınına katılarak uluslararası sularda İsrail'in uyguladığı hukuksuzluğu aktardı.
İŞTE SUMUD FİLOSU'NDAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
SUMUD FİLOSU’NA ALÇAK TAKİP: GÖKYÜZÜNDE DRONE VAR, BİZİ İZLİYORLAR
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosunda yer alan aktivist Fatma Zengin, uluslararası sularda bekleyen gemilerden son durumu paylaştı. İsrail’in müdahale ve gözetleme yaptıklarına dikkat çeken Zengin, bölgede sürekli takip altında olduklarını belirterek gökyüzünde drone tespit ettiklerini ifade etti. Filo içerisinden A Haber’de yaptığı açıklamada, yardım gemilerinin hedefe doğru ilerlemeye devam ettiği ancak yoğun bir gözetleme altında bulundukları vurgulandı.
Zengin A Haber’e canlı bağlanarak bulunduğu gemiden son durumu şu sözlerle aktardı:
"Şu gördükleriniz bizim teknelerimiz, iyilik gemisi. Gazze'ye giden gemilerimiz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu yukarıda şu an görüyorsunuz gökyüzünde herhangi bir yıldız yok. Şu yukarıda gözüken de drone. Hala bizi takip etmeye devam ediyorlar."
SİYONİST BASKILARA SERT REST: YILMADIK, GELİYORUZ!
Sumud Aktivisti Ömer Aslan, Girit açıklarında fırtına nedeniyle mola veren yardım filosunun sarsılmaz kararlılığını vurgulayarak, İsrail’in uluslararası sulardaki müdahalelerine sert tepki gösterdi. Aktivist Aslan, insani dayanışmadan duyulan rahatsızlık nedeniyle filoya yönelik baskıların arttığını belirterek, “Bu iyilik kervanı durmayacak” mesajını verdi. Gelişmeleri değerlendiren Aslan, filonun hem güvenlik hem de insani hassasiyetler nedeniyle bekleme sürecinde olduğunu ifade ederken, saldırıların “hukuksuz” olduğunu vurguladı.
FIRTINA DİNECEK, YOLCULUK SÜRECEK
Girit yakınlarında demir atan filonun son durumuna ilişkin bilgi veren Ömer Aslan, yolculuğun şartlar elverdiğinde devam edeceğini söyledi. Aslan, “Yolculuğumuz devam edecek Allah’ın izniyle ama şunu belirteyim; hava şartlarından dolayı SUMUD filosu kriz masası profesyonelce bir karar alıp fırtınanın dinmesini bekledi. Çünkü filoyu riske sokmak, aktivistleri riske sokmak istemediler. Şu an Girit yakınlarında bir yerde toplandık ve demir attık, fırtınanın dinmesini bekliyoruz” sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.
“İSRAİL BU İNSANİ DAYANIŞMADAN KORKTU”
İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi sert sözlerle eleştiren Aslan, yaşananları hukuksuz bir saldırı olarak nitelendirdi. Aktivist, “Hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda bu aktivistlere yapılan bu saldırıyı kınıyorum” diyerek tepki gösterdi.
Darp edilen aktivistlere de değinen Aslan, “Buradan şunu anlıyorum; İsrail bu insani dayanışma, şiddetsiz eylemden çok büyük korktu ve saldırma gereği duydu” ifadelerini kullandı. Aslan, insani yardım girişiminin etkisine dikkat çekerek, “Bu insani yardım, bu insani güç İsrail’e bir gözdağı verdi” dedi.
“DÜNYA TEK AMAÇTA BULUŞTU”
Farklı ülkelerden gelen aktivistlerin ortak bir hedef etrafında birleşmesinin önemli bir mesaj taşıdığını vurgulayan Aslan, bu birlikteliğin küresel bir etki oluşturduğunu söyledi. Aktivist, “Dünyanın dört bir yanındaki dili, dini, ırkı farklı olan aktivistlerin tek bir amaçta buluşması İsrail’e bir gözdağı verdi ve korkuttu” ifadelerini kullandı.
“BU İYİLİK KERVANI DURMAYACAK”
İsrail’in müdahalelerinin kendilerini durduramayacağını vurgulayan Aslan, geri adım atmayacaklarını net bir dille ifade etti. “İsrail’in hukuksuzca bizim aktivistlerimize, bu iyilik kervanına saldırmaları bizi yolumuzdan alıkoymayacak” diyerek kararlılık mesajı verdi.
“YILMADIK, CESURUZ, HAZIRIZ”
Açıklamalarının sonunda güçlü bir mesaj veren Ömer Aslan, sürecin devam edeceğini belirtti. Aslan, “Sonuna kadar devam edeceğiz. Fırtına dinince geleceğiz. Yılmadık, cesuruz, güçlüyüz, hazırız, istikrarlıyız” sözleriyle rest çekti.
Sumud gönüllülerinin bu kararlı duruşu, bölgede tansiyonu artırırken gözler fırtınanın dinmesinin ardından yeniden harekete geçmesi beklenen “iyilik kervanı”na çevrildi.
GAZZE YOLUNDA İSRAİL BARBARLIĞI: "BİZDEN KORKUYORLAR"
Gazze’deki insanlık dramına "dur" demek için yola çıkan Sumud Filosu, İsrail donanmasının hukuksuz müdahalelerine ve tacizlerine karşı direnişini sürdürüyor.
A Haber canlı yayınına bağlanarak sıcak bölgedeki son durumu aktaran aktivist Fatma Zengin, iki arkadaşlarının İsrail tarafından kaçırıldığını ve filonun her saniye dronlarla abluka altında tutulduğunu açıkladı. Katil İsrail’in tüm engellemelerine rağmen geri adım atmayacaklarını vurgulayan Zengin, "Yolumuza devam edeceğiz" mesajıyla kararlılıklarını tüm dünyaya ilan etti.
İKİ AKTİVİST REHİN ALINDI: HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
İsrail donanmasının hedef aldığı filoda, uluslararası hukuk hiçe sayılarak iki aktivistin zorla alıkonulduğu haberi infial yarattı. Yaşanan skandalı detaylarıyla anlatan Fatma Zengin, "Şu an rehin alınan iki tane arkadaşımız var, İsrail'e doğru götürülüyor. Onların hayatlarından endişe ediyoruz. Hayati tehlikesi olmasa bile bu şekilde hukuksuz yere, suçsuz yere götürülmelerini doğru bulmuyoruz, derhal teslim edilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Zorlu hava şartları nedeniyle şu an güvenli bir noktada beklediklerini belirten Fatma Zengin, "Yolculuğumuza devam ettik, arkadaşlar rehin alındıktan sonra bizim zaten bir kaçış durumumuz söz konusu oldu İsrail donanmasından. Şu anda Yunanistan kıyısında, kıyıya yakın bir yerde, 2 mil uzaklıkta demir atmış bulunmaktayız. Çünkü hava şartları şu an çok kötü; bulunduğumuz tekneler küçük tekneler" şeklinde konuştu.
"BİZDEN KORKUYORLAR"
İsrail’in sivil yardım filosuna karşı duyduğu korku, teknolojik tacizlerle devam ediyor. Filonun her hareketinin dronlarla saniye saniye izlendiğini bizzat müşahede ettiğini söyleyen Fatma Zengin, "Beklediğimiz yerde de aynı şekilde İsrail tarafından dronlarla takip ediliyoruz. Dün gece de gece nöbetimiz vardı; yine 3-4 tane dron gördüm ben de. Takip edecekler çünkü bizden korkuyorlar" ifadelerini kullandı. Zengin, saldırıların daha yolculuğun üçüncü gecesinde başladığını hatırlatarak, İsrail'in taciz politikasını "Süreç boyunca dronları görmeye başlamıştık, zaten üçüncü gecesinde de saldırı meydana geldi" sözleriyle aktardı.
HEDEF 120 GEMİ: GAZZE YOLCULUĞU DURMAYACAK
İsrail’in 21 gemiye el koymasına rağmen yardım organizasyonunun büyüyerek devam edeceği belirtildi. Bu seferin şimdiye kadarki en büyük filo organizasyonu olduğunu kaydeden Fatma Zengin, "Bu 21. sefer ancak bu en büyük filo. Toplamda 120 gemiye ulaşmayı hedefliyorduk. Şu an 21 gemimiz ele geçirildi ancak biz yolumuza devam edeceğiz. Şu an zannedersem 36 gemimiz var. Daha bu gemiye yine eklemeler yapılacak" diyerek sevkiyatın devam edeceğini müjdeledi.