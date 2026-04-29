CANLI YAYIN

CANLI | Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da: İlk görüntüler A Haber'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da: İlk görüntüler A Haber'de

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Sumud Filosu aktivistleri A Haber canlı yayınına katılarak uluslararası sulardaki İsrail korsanlığını anbean aktardı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

Uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıklandı.

Filoda bulunan aktivistler A Haber canlı yayınına katılarak uluslararası sularda İsrail'in uyguladığı hukuksuzluğu aktardı.

İŞTE SUMUD FİLOSU'NDAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

23:08

SUMUD FİLOSU’NA ALÇAK TAKİP: GÖKYÜZÜNDE DRONE VAR, BİZİ İZLİYORLAR

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosunda yer alan aktivist Fatma Zengin, uluslararası sularda bekleyen gemilerden son durumu paylaştı. İsrail’in müdahale ve gözetleme yaptıklarına dikkat çeken Zengin, bölgede sürekli takip altında olduklarını belirterek gökyüzünde drone tespit ettiklerini ifade etti. Filo içerisinden A Haber’de yaptığı açıklamada, yardım gemilerinin hedefe doğru ilerlemeye devam ettiği ancak yoğun bir gözetleme altında bulundukları vurgulandı.

Zengin  A Haber’e canlı bağlanarak bulunduğu gemiden son durumu şu sözlerle aktardı:

"Şu gördükleriniz bizim teknelerimiz, iyilik gemisi. Gazze'ye giden gemilerimiz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu yukarıda şu an görüyorsunuz gökyüzünde herhangi bir yıldız yok. Şu yukarıda gözüken de drone. Hala bizi takip etmeye devam ediyorlar."

 

22:50

SİYONİST BASKILARA SERT REST: YILMADIK, GELİYORUZ!

Sumud Aktivisti Ömer Aslan, Girit açıklarında fırtına nedeniyle mola veren yardım filosunun sarsılmaz kararlılığını vurgulayarak, İsrail’in uluslararası sulardaki müdahalelerine sert tepki gösterdi. Aktivist Aslan, insani dayanışmadan duyulan rahatsızlık nedeniyle filoya yönelik baskıların arttığını belirterek, “Bu iyilik kervanı durmayacak” mesajını verdi. Gelişmeleri değerlendiren Aslan, filonun hem güvenlik hem de insani hassasiyetler nedeniyle bekleme sürecinde olduğunu ifade ederken, saldırıların “hukuksuz” olduğunu vurguladı.

SUMUD AKTİVİSTİNDEN İSRAİL’E REST: YILMADIK, CESURUZ, GELİYORUZ!

FIRTINA DİNECEK, YOLCULUK SÜRECEK

Girit yakınlarında demir atan filonun son durumuna ilişkin bilgi veren Ömer Aslan, yolculuğun şartlar elverdiğinde devam edeceğini söyledi. Aslan, “Yolculuğumuz devam edecek Allah’ın izniyle ama şunu belirteyim; hava şartlarından dolayı SUMUD filosu kriz masası profesyonelce bir karar alıp fırtınanın dinmesini bekledi. Çünkü filoyu riske sokmak, aktivistleri riske sokmak istemediler. Şu an Girit yakınlarında bir yerde toplandık ve demir attık, fırtınanın dinmesini bekliyoruz” sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.

“İSRAİL BU İNSANİ DAYANIŞMADAN KORKTU”

İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi sert sözlerle eleştiren Aslan, yaşananları hukuksuz bir saldırı olarak nitelendirdi. Aktivist, “Hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda bu aktivistlere yapılan bu saldırıyı kınıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Darp edilen aktivistlere de değinen Aslan, “Buradan şunu anlıyorum; İsrail bu insani dayanışma, şiddetsiz eylemden çok büyük korktu ve saldırma gereği duydu” ifadelerini kullandı. Aslan, insani yardım girişiminin etkisine dikkat çekerek, “Bu insani yardım, bu insani güç İsrail’e bir gözdağı verdi” dedi.

“DÜNYA TEK AMAÇTA BULUŞTU”

Farklı ülkelerden gelen aktivistlerin ortak bir hedef etrafında birleşmesinin önemli bir mesaj taşıdığını vurgulayan Aslan, bu birlikteliğin küresel bir etki oluşturduğunu söyledi. Aktivist, “Dünyanın dört bir yanındaki dili, dini, ırkı farklı olan aktivistlerin tek bir amaçta buluşması İsrail’e bir gözdağı verdi ve korkuttu” ifadelerini kullandı.

“BU İYİLİK KERVANI DURMAYACAK”

İsrail’in müdahalelerinin kendilerini durduramayacağını vurgulayan Aslan, geri adım atmayacaklarını net bir dille ifade etti. “İsrail’in hukuksuzca bizim aktivistlerimize, bu iyilik kervanına saldırmaları bizi yolumuzdan alıkoymayacak” diyerek kararlılık mesajı verdi.

“YILMADIK, CESURUZ, HAZIRIZ”

Açıklamalarının sonunda güçlü bir mesaj veren Ömer Aslan, sürecin devam edeceğini belirtti. Aslan, “Sonuna kadar devam edeceğiz. Fırtına dinince geleceğiz. Yılmadık, cesuruz, güçlüyüz, hazırız, istikrarlıyız” sözleriyle rest çekti.

Sumud gönüllülerinin bu kararlı duruşu, bölgede tansiyonu artırırken gözler fırtınanın dinmesinin ardından yeniden harekete geçmesi beklenen “iyilik kervanı”na çevrildi.

 

22:31

GAZZE YOLUNDA İSRAİL BARBARLIĞI: "BİZDEN KORKUYORLAR"

Gazze’deki insanlık dramına "dur" demek için yola çıkan Sumud Filosu, İsrail donanmasının hukuksuz müdahalelerine ve tacizlerine karşı direnişini sürdürüyor.

A Haber canlı yayınına bağlanarak sıcak bölgedeki son durumu aktaran aktivist Fatma Zengin, iki arkadaşlarının İsrail tarafından kaçırıldığını ve filonun her saniye dronlarla abluka altında tutulduğunu açıkladı. Katil İsrail’in tüm engellemelerine rağmen geri adım atmayacaklarını vurgulayan Zengin, "Yolumuza devam edeceğiz" mesajıyla kararlılıklarını tüm dünyaya ilan etti.

SUMUD AKTİVİSTİ FATMA ZENGİN A HABER'DE

İKİ AKTİVİST REHİN ALINDI: HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

İsrail donanmasının hedef aldığı filoda, uluslararası hukuk hiçe sayılarak iki aktivistin zorla alıkonulduğu haberi infial yarattı. Yaşanan skandalı detaylarıyla anlatan Fatma Zengin, "Şu an rehin alınan iki tane arkadaşımız var, İsrail'e doğru götürülüyor. Onların hayatlarından endişe ediyoruz. Hayati tehlikesi olmasa bile bu şekilde hukuksuz yere, suçsuz yere götürülmelerini doğru bulmuyoruz, derhal teslim edilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorlu hava şartları nedeniyle şu an güvenli bir noktada beklediklerini belirten Fatma Zengin, "Yolculuğumuza devam ettik, arkadaşlar rehin alındıktan sonra bizim zaten bir kaçış durumumuz söz konusu oldu İsrail donanmasından. Şu anda Yunanistan kıyısında, kıyıya yakın bir yerde, 2 mil uzaklıkta demir atmış bulunmaktayız. Çünkü hava şartları şu an çok kötü; bulunduğumuz tekneler küçük tekneler" şeklinde konuştu.

"BİZDEN KORKUYORLAR"

İsrail’in sivil yardım filosuna karşı duyduğu korku, teknolojik tacizlerle devam ediyor. Filonun her hareketinin dronlarla saniye saniye izlendiğini bizzat müşahede ettiğini söyleyen Fatma Zengin, "Beklediğimiz yerde de aynı şekilde İsrail tarafından dronlarla takip ediliyoruz. Dün gece de gece nöbetimiz vardı; yine 3-4 tane dron gördüm ben de. Takip edecekler çünkü bizden korkuyorlar" ifadelerini kullandı. Zengin, saldırıların daha yolculuğun üçüncü gecesinde başladığını hatırlatarak, İsrail'in taciz politikasını "Süreç boyunca dronları görmeye başlamıştık, zaten üçüncü gecesinde de saldırı meydana geldi" sözleriyle aktardı.

HEDEF 120 GEMİ: GAZZE YOLCULUĞU DURMAYACAK

İsrail’in 21 gemiye el koymasına rağmen yardım organizasyonunun büyüyerek devam edeceği belirtildi. Bu seferin şimdiye kadarki en büyük filo organizasyonu olduğunu kaydeden Fatma Zengin, "Bu 21. sefer ancak bu en büyük filo. Toplamda 120 gemiye ulaşmayı hedefliyorduk. Şu an 21 gemimiz ele geçirildi ancak biz yolumuza devam edeceğiz. Şu an zannedersem 36 gemimiz var. Daha bu gemiye yine eklemeler yapılacak" diyerek sevkiyatın devam edeceğini müjdeledi. 

 

22:28

SUMUD AKTİVİSTİ O ANLARI ANLATTI: GÖZALTINDA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

İsrail’in uluslararası sularda Küresel Sumud filosuna yönelik müdahalesinin ardından Türkiye’ye dönen bir aktivist, yaşananları adeta bir “deniz korsanlığı” olarak nitelendirdi. Sicilya’dan coşkuyla yola çıkan 65 gemilik filonun, Avrupa’nın ortasında gece yarısı baskına uğradığını anlatan aktivist; darp, kötü muamele ve esir tutulma anlarını tek tek aktardı.

SUMUD AKTİVİSTİ SICAK TEMASI VE DEHŞET ANLARINI TEK TEK ANLATTI!

SİCİLYA’DAN BAŞLAYAN YOLCULUK: 65 GEMİLİK FİLO

Küresel Sumud filosuna katılan aktivist, yolculuğun başlangıcındaki atmosferi aktarırken büyük bir uluslararası dayanışmaya dikkat çekti. Aktivist, “Sicilya'da çok büyük bir coşkuyla katılım sağlandı ve 65 gemiyle yola çıktık” sözleriyle filonun büyüklüğünü ve motivasyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Farklı milletlerden yüzlerce kişinin yer aldığı bu yolculuk, aktivistin anlatımına göre yalnızca bir yardım girişimi değil, aynı zamanda küresel bir dayanışma hareketiydi.

GECE YARISI ALARM: BEKLENEN DRONE, GELEN ASKER

Yolculuğun ilerleyen günlerinde tansiyonun bir anda yükseldiğini belirten aktivist, “Yolculuğumuzun dördüncü, beşinci gününde akşam saat 12’ye doğru birden alarm verildi” diyerek kritik anların başladığını aktardı.

Beklentilerinin yalnızca gözetleme amaçlı drone hareketliliği olduğunu vurgulayan aktivist, yaşanan sürpriz baskını ise şu sözlerle dile getirdi: “Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk, drone'ların bizi gözetlemesini. Ama birden yabancı askerler geldi” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’NIN ORTASINDA BUNU YAPTILAR”

Aktivist, baskının gerçekleştiği yer ve yöntem karşısında yaşadıkları şaşkınlığı gizlemedi. “İsrail askerlerinin Avrupa'nın ortasında, uluslararası sularda bizim gemimizden bizleri alabileceğini tahayyül edemedik” sözleriyle olayın boyutunu ortaya koydu.

Bu müdahalenin yalnızca filoyu değil, Avrupa güvenliğini de ilgilendirdiğini belirten aktivist, “İsrail eğer Avrupa'nın ortasına kadar gelip uluslararası sularda 50'den fazla milletteki insanı teröristçe, korsan yaklaşımıyla teslim alabiliyorsa burada çok büyük sorun vardır” şeklinde konuştu.

“SUMUD İSRAİL’E KORKU SALDI”

Filonun etkisinin beklenenden büyük olduğunu ifade eden aktivist, yaşanan müdahaleyi stratejik bir korkunun sonucu olarak yorumladı. Aktivist, “SUMUD demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta engelleyebileceğini düşündü” sözleriyle dikkat çekti.

GÖZALTINDA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Aktivistin en çarpıcı ifadeleri ise gözaltı sürecine ilişkin oldu. Müdahale sonrası yaşananları anlatırken, “Aldıkları andan itibaren hayvan muamelesi yaptılar” diyerek sert tepki gösterdi.

Darp edilen aktivistlere dikkat çeken konuşmacı, “Bazı arkadaşlarımız çok büyük darp aldılar. O darplardan dolayı yüzlerine bakacak durumda değiller” ifadelerini kullandı.

Ayrıca iki kişinin akıbetine ilişkin endişe de dile getirildi. Aktivist, “Brezilyalı ve İspanyol iki arkadaşımız gemide alıkonuldu, onların hayatlarından endişeliyiz” sözleriyle durumu aktardı.

“GEMİ HAPİSHANESİ”: KONTEYNERLERDE ESARET

Aktivist, müdahale sonrası götürüldükleri şartları “gemi hapishanesi” olarak tanımladı. Yaşananları, “Bizi 10-15 gün içinde hazırlanmış bir gemi hapishanesine koydular. Üç konteynere tıktılar” sözleriyle anlattı.

Koşulların son derece ağır olduğunu belirten aktivist, “Her tarafı ıslatmışlardı, sabaha kadar tir tir titredik. Üzerimizde bizi koruyacak hiçbir şey yoktu” dedi.

Yiyecek ve temel ihtiyaçların da yetersiz olduğunu vurgulayan aktivist, “Su ve kuru ekmek verdiler; bunu hayvana bile yapmazsınız” ifadelerini kullandı.

34 KİŞİ DARP EDİLDİ: 2 KİŞİ HALA KAYIP

Olayın bir diğer kritik boyutu ise darp edilen aktivistlerin sayısı oldu. Aktivist, “181 kişiydik, 34 arkadaşımız çok kötü darp edildi” dedi.

Serbest bırakılma sürecinde yaşananları ise şöyle aktardı: “Yunanistan’da bizi bıraktıklarında 34 kişiden 32’sini teslim ettiler ama iki tanesini teslim etmediler” sözleriyle kayıp kişilere dikkat çekti.

NAMAZ SIRASINDA BASKIN: “SİPER OLDULAR”

Aktivistin anlattığı en dramatik anlardan biri ise sabah namazı sırasında yaşanan baskın oldu. O anları, “Perşembe sabahı abdest alıp namaza durmuştuk. Kapılar kırılarak askerler içeri girdi” sözleriyle anlattı.

Ancak filodaki diğer aktivistlerin sergilediği dayanışma dikkat çekti. Aktivist, “100 kişi ayağa kalktı ve namazımız bölünmesin diye askerlerin önünde siper oldu” diyerek tarihi bir dayanışma örneği yaşandığını belirtti.

“RUHUMUZ ORADA KALDI”

Konuşmasının sonunda duygusal bir çağrıda bulunan aktivist, yaşananların yalnızca fiziksel değil, manevi bir etkisi olduğunu vurguladı. “Hala ruhumuz orada. O iki arkadaşımızın orada olması bir Müslüman olarak hazmedemediğim bir durum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye’deki Musevilere de seslenen aktivist, “Bu yapılanları kendi devletlerine yakıştırabiliyorlar mı?” diyerek tartışma yaratacak bir çağrıda bulundu.

21:43

SUMUD AKTİVİSTLERİ İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

 İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı müdahalesi sonucu alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarını taşıyan ve Girit'ten kalkan uçak İstanbul'a indi.

Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, İngiltere, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİ İSTANBUL'DA

Türkiye'nin gönderdiği uçakla İstanbul'a getirilen aktivistler, uçaktan inerken, İsrail'in serbest bırakmadığı Sumud aktivisti Thiago Avila ve Saif Ebu Keshek için özgürlük sloganları attı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TARİHİ TANIKLIK: ANA VATANA DÖNÜŞ!
İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda hukuksuzca alıkonulan ve günlerce baskı altında tutulan "Özgürlük Filosu" (Sumud Filosu) katılımcıları, diplomasi trafiğinin ardından ana vatana ayak bastı. Yunanistan’ın Girit Adası’ndan kalkan ve içinde 18 Türk vatandaşının da bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı VIP Terminali’ne iniş yaptı. Filistin’e insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ancak İsrail donanmasının sert müdahalesiyle karşılaşan aktivistler, havalimanında tekbirler ve "Özgür Filistin" sloganlarıyla, adeta bir kahraman gibi karşılandı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA SICAK TEMAS VE BÜYÜK HEYECAN
Sıcak bölgeden gelen bilgileri anbean aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, havalimanındaki atmosferi şu sözlerle tarif etti: Ahmet Nazif Vural, "İstanbul Havalimanı VIP terminalinde şu an yoğun bir hazırlık var. Özellikle VIP terminalinin iç kısmında çok yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek mümkün. Bu kalabalık, Sumud filosundaki aktivistleri bekliyor, 18 Türk vatandaşını bekliyor ve artık şunu söyleyebiliriz; Sumud filosunda görevli 18 Türk aktivist anitibarıyla yurda dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI SULARDA İSRAİL BARBARLIĞI
İsrail’in hiçbir hukuki dayanağı olmadan gerçekleştirdiği müdahalenin teknik detaylarına değinen Ahmet Nazif Vural, "Burada önemli noktalardan birisi şu; biz gün içerisinde aslında 20 Türk vatandaşının geleceğini aktarıyorduk sürekli. Bu noktada bir değişiklik yaşandı. Öyle ki, hem Hollanda hem de Türk vatandaşı olan bir kişi şu an Hollanda uçağında, bir diğeri de yine Alman ve Türk vatandaşı olan Hüseyin Oral da darp edildiği gerekçesiyle şu an Yunanistan’da hastanede. Bunu da altını çizerek belirtelim." şeklinde konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KRİTİK AÇIKLAMA: 15 FARKLI ÜLKE VATANDAŞI AYNI UÇAKTA
Sürecin diplomatik boyutuna dair Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen son bilgileri paylaşan A Haber muhabiri, "Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan küresel Sumud filosu katılımcılarını Girit’ten ülkemize getiren uçak İstanbul’a indi. Alıkonulan vatandaşlarımızdan 18’i ülkemize döndü. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki vatandaşımız yarın Türkiye’de olacak. Uçakta bulunan diğer ülke vatandaşları ise 4 Amerikalı, 5 Arjantinli, 2 Avustralyalı, 1 Bahreynli, 2 Brezilyalı, 6 Büyük Britanyalı, 1 Hollandalı, 3 İspanyalı, 2 İtalyalı, 10 Malezyalı, 1 Meksikalı, 1 Pakistanlı, 1 Şilili ve 2 Yeni Zelandalı olarak paylaşıldı." sözleriyle tablonun vahametini ve genişliğini aktardı.


"ÖZGÜRLÜK FİLOSU" VAZGEÇMİYOR: GAZZE İÇİN YENİDEN YOLA ÇIKACAKLAR
Müdahaleye rağmen aktivistlerin kararlılığını vurgulayan Ahmet Nazif Vural, "Sumud filosunun şu an henüz tüm tekneleri bitmiş değil, hepsi geri dönmüş durumda değil. Öyle ki yine önümüzdeki günler içerisinde çeşitli farklı teknelerin de denize açılacağını biliyoruz. İspanya’dan, İtalya’dan açılmıştı şu anki el konulan o tekneler. Bu teknelerin herhangi bir şekilde silahsız olduğunun altını çizelim. İsrail bu teknelere özellikle şiddet unsurlarıyla yaklaşmış ve 39 farklı ülke vatandaşından olan o aktivistlere hem fiziksel hem de psikolojik anlamda şiddet uyguladığının çok sayıda kanıtı söz konusu." ifadelerini kullandı.


HAVALİMANINDA TEKBİRLER VE "FREE PALESTINE" SESLERİ
Uçağın iniş yapmasıyla birlikte terminalde yükselen coşkuyu ve tarihi anları aktaran Vural, "Kulağıma gelen seslerden de anladığım kadarıyla o aktivistler anitibarıyla şu an uçaktan çıkış yaptılar diye düşünüyorum. Onların da yine geride bıraktığımız seferlerde olduğu gibi çok coşkulu bir şekilde karşılandığının altını çizelim. Kendileri 'Özgür Filistin' sloganlarıyla karşılanıyor." sözleriyle havalimanındaki o mahşeri kalabalığın hissiyatını ekranlara taşıdı. 

Ahaber
20:57

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 20'Sİ TÜRK 59 SUMUD FİLOSU KATILIMCISI İSTANBUL'DA OLACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı müdahalesi sonucu alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarını taşıyan ve Girit'ten kalkacak uçağın ilerleyen saatlerde İstanbul'a inmesi öngörülüyor.

Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, İngiltere, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre ise 31 yaralı aktivist, ilk yardım tedavisi için Ada’daki Sitia Hastanesi'ne götürüldü.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 175 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs’ta Yunanistan’ın Girit Adası'na bıraktı.

Serbest kalan aktivistlerin bir kısmı Yunanistan’dan ayrılmaya başlarken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.

 

 

19:20

İSRAİL'DEN ULUSLARARASI SULARDA HAYDUTLUK! TÜRK AKTİVİSTLER VATANA DÖNÜYOR!

Cezayir'den yola çıkan ve Gazze'deki zalim ablukayı kırmak için gıda ile tıbbi malzeme taşıyan Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası hukuku hiçe sayan alçak saldırısına uğradı. Kıyıdan tam 1150 kilometre uzakta, açık denizde drone ve botlarla gerçekleştirilen bu korsan baskında aktivistler hukuksuzca alıkonuldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı diplomatik hamleleri ve sıcak temasları sonucu serbest kalan Türk aktivistler, bugün özel uçakla İstanbul'a ayak basacak. Ateş hattından gelen kahramanlar için yargı ve sağlık süreçleri şimdiden hazırlandı.

SUMUD FİLOSU'NDAKİ AKTİVİSTLER İSTANBUL'A GELİYOR

39 ÜLKEDEN 345 AKTİVİSTLE İNSANLIK YÜRÜYÜŞÜ
Sıcak bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, filonun kapsamını "İlk filoda 44 ülkeden 50’den fazla gemi katılmıştı ancak bu ikinci filo olan Sumud Filosu’nda 39 ülkeden 66 gemi ve toplamda 345 aktivist yer alıyordu" ifadeleriyle paylaştı. Gönüllülerin taşıdığı insani yardımın önemine değinen Mercan, "Bu aktivistler Cezayir’den yola çıkarak Gazze şeridine, oradaki insanların günlük rutin hayatlarını idame ettirebilmeleri adına yemek ve tıbbi malzeme götürüyordu" şeklinde konuştu.


1150 KİLOMETRE UZAKTA ALÇAK PUSU: DRONELAR VE BOTLARLA SALDIRDILAR
İsrail’in uluslararası sulardaki korsanlığının detaylarını veren Mustafa Kadir Mercan, "İsrail bu kez şaşırtmadı ve saldırıyı Gazze sınırına yakın bir noktada değil, kendi toprak sınırından yaklaşık 600 mil, yani 1150 kilometre uzaklıktaki uluslararası sularda gerçekleştirdi" sözleriyle dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Müdahalenin aşamalarını anlatan Mercan, "Önce dronelar ile taciz başlattılar, sonrasındaysa botlarla çıkarma yaparak birçok kişiyi nedensizce ve uluslararası hukuka tamamen aykırı bir şekilde gözaltına aldılar" ifadelerini kullandı.


TÜRKİYE DEVREDE: ÖZEL UÇAKLA VATAN TOPRAĞINA
Gözaltına alınanlar arasında Türk vatandaşlarının da olduğunu hatırlatan Mustafa Kadir Mercan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aktivistleri almak üzere Girit Adası’na özel bir uçak gönderdi" dedi. Dönüş saatiyle ilgili bilgi veren Mercan, "O uçağın saat 20.00 ya da 21.00 sularında İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor" şeklinde konuştu. Diplomatik seferberliğe dikkat çeken Mercan, "Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın yürüttüğü titiz çalışmalarla Türk vatandaşları o cendereden çıkarıldı" ifadelerini kullandı.


DARBEDİLEN AKTİVİSTLER VE SAĞLIK DURUMLARI
Saldırı anında yaşanan şiddete dair gelen ilk bilgileri paylaşan Mercan, "Şu an için Türk vatandaşlarına yönelik fiziki bir şiddet uygulanmadığı bilgisini aldık ancak filodan gelen son haberlere göre bazı aktivistlerin İsrail askerleri tarafından darbedildiği ve yaralıların olduğu biliniyor" sözleriyle sıcak bölgedeki dehşet anlarını aktardı.


ADALET BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ VE RE'SEN SORUŞTURMA
Hukuki sürecin anbean takip edildiğini belirten Mustafa Kadir Mercan, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu alçak saldırıyı sert bir dille kınadı" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiğini vurgulayan Mercan, "Konuyla ilgili re'sen bir soruşturma başlatıldı; 20 Türk aktivist İstanbul'a ulaştığında önce bir basın açıklaması yapacak, ardından ifadeleri alınacak ve herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’nda kontrolden geçirilecekler" ifadeleriyle A Haber ekranlarından tarihi tanıklığı sürdürdü.

14:15

SUMUD AKTİVİSTİ: "BU HUKUKSUZLUĞU KABUL ETMİYORUZ"

Sumud aktivisti Bilali Yıldırım, Girit açıklarında bekleyişini sürdüren filonun son durumunu ve yaşanan diplomatik krizi A Haber canlı yayınında anlattı. Arkadaşlarına yönelik "sınır dışı" kararının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Yıldırım, İsrail’in Filistin üzerindeki ablukasına karşı kararlılık mesajı verdi.

SUMUD AKTİVİSTİ BİLALİ YILDIRIM A HABER'E KONUŞTU

FIRTINA SEBEBİYLE ZORUNLU MOLA

Girit açıklarındaki güncel durumu paylaşan Bilali Yıldırım, "Girit açıklarındayız, bunun bir sebebi de fırtına. Fırtına sebebiyle birkaç gün burada demir atacağız, ondan sonra yolumuza devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Geminin şu an Yunan karasularında bulunduğunu belirten Yıldırım, rotalarından vazgeçmediklerini dile getirdi.

"SINIR DIŞI EDİLMELERİ HUKUKSUZ"

Yunan hükümetinin 175 aktivisti serbest bırakarak ülkelerine yönlendirmesi üzerine konuşan Yıldırım, "Arkadaşların salınması sevindirici fakat deport edilmeleri söz konusu, deport edilmeleri hukuksuz. Bu arkadaşlar uluslararası sularda hiçbir suçları yokken alıkondular, bir suçlu gibi deport edilmelerini istemiyoruz" sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Sınır dışı edilmenin bir hata yapıldığı iması taşıdığını savunan Yıldırım, "Deport edilmeleri demek onların bir hata yaptığını ifade eden, gösteren bir durum. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

AKTİVİSTLERDEN DİRENİŞ: "YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Özellikle Thiago ve Saf isimli aktivistlerin İsrail’e gönderilmek istenmesine karşı büyük bir dayanışma sergilendiğini belirten Yıldırım, "Bizim arkadaşlarımız da onlar binene kadar otobüse binmemeyi tercih ettiler. En son eylem yapıyorlardı ya hep beraber bineceğiz ya hiçbirimiz bu otobüslere binmeyeceğiz diye" şeklinde konuştu. Hukuk ekibinin bu süreci yakından takip ettiğini ve sınır dışı kararının durdurulması için çalıştıklarını ekledi.

YENİ BİR DÜNYA ARAYIŞI VE AMBARGOYA TEPKİ

Navigasyon cihazlarına yönelik geçmiş müdahalelerin şu an için bir sorun teşkil etmediğini belirten Yıldırım, asıl hedeflerinin insani bir duruş sergilemek olduğunu söyleyerek, "İsrail'in Filistin'de uyguladığı ablukanın kalkması için devletlerin harekete geçmesini her zaman dillendirmeye devam edeceğiz. Yeni bir dünya arayışındayız. Sumud filosu bu yeni dünya arayışını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Sivil toplumun üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Yıldırım, devletlerin de bu sürece destek vermesi gerektiğini belirtti.

12:07

TÜRK AKTİVİSTLER İSTANBUL'A GELİYOR

Alıkonulan 20 Türk aktivistin akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği bildirildi.

SUMUD AKTİVİSTLERİNİN GİRİT’E GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR A HABER'DE
12:05

175 AKTİVİST GİRİT’TE TESLİM EDİLDİ

İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerle ilgili sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "İsrail alıkoyduğu aktivistleri inceledikten ve araştırdıktan sonra 175'ini serbest bıraktı. Zaten bu kişiler İsrail savaş gemisindeydi, dolayısıyla Girit'in doğusundaki Agios Nikolaos Limanı'na Yunan Sahil Güvenliği'ne teslim edildiler" ifadelerini kullandı. Operasyonun Girit’in doğusunda ve Mora Yarımadası açıklarında gerçekleştiğini belirten Tahsin, aktivistlerin şu an liman bölgesinde bulunduğunu bildirdi.

175 SUMUD AKTİVİSTİ YUNANİSTAN'A TESLİM EDİLDİ

ARALARINDA TÜRK VATANDAŞLARI DA BULUNUYOR

Serbest bırakılan grubun içinde farklı milletlerden pek çok kişinin olduğunu vurgulayan İlhan Tahsin, "Bu kişilerin içerisinde İspanyol, İtalyan, İngiliz ve Almanların yanı sıra bizim edindiğimiz bilgilere göre Türkler de var. Aktivistler önce otobüslerle İraklion Havalimanı'na, oradan da Yunan hükümetinin tahsis edeceği özel bir uçakla Atina Elefterios Venizelos Havalimanı’na götürülecekler" sözleriyle süreci aktardı. Tahsin, aktivistlerin Atina'dan sonra kendi ülkelerine gönderileceğini belirtti.

YUNANİSTAN’DAN İSRAİL’E SERT UYARI: "KARA SULARINI TERK EDİN"

Bölgedeki diplomatik gerilime dikkat çeken Tahsin, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail gemilerinin bu operasyondan sonra derhal Yunan kara sularını terk etmesi ve uluslararası hukuka uyması gerektiği uyarısını yaptı" dedi. Yunanistan'dan bir heyetin Girit'e giderek durumu yerinde incelediğini belirten muhabir, İsrail'in de bu süreçte Yunanistan'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

YARALILAR OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Aktivistlerin genel durumuna ilişkin iddialara değinen İlhan Tahsin, "Aktivistler sağlık kontrolünden geçirilecekler çünkü içlerinde bir iki kişinin yaralı olduğu ileri sürülüyor" bilgisini paylaştı. Tahsin, bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam ettiklerini belirterek sözlerini tamamladı.

10:56

AKTİVİSTLER NEREDE?

AFP, İsrail'in korsan baskını sonrası alıkonulan Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Girit'te olduğunu iddia etti.
05:09

KATİL NETANYAHU: GAZZE'Yİ YOUTUBE'DAN İZLEYECEKLER

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan açıklarında Sumud Filosu'nun esir alınmasının ardından alçak bir paylaşımda bulundu. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Deniz kuvvetlerimizi Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek üzere görevlendirdim. Görev tam anlamıyla başarıyla tamamlandı. Hiçbir gemi sularımıza ulaşamadı. Geri döndürüldüler ve evlerine geri gidecekler. Gazze'yi Youtube'dan izlemeye devam edecekler." dedi. 

NETANYAHU'DAN SUMUD FİLOSU'NA ALÇAK SÖZLER: GAZZE'Yİ YOUTUBE'DAN İZLEYECEKLER

Gazze kasabı Netanyahu'nun açıklamaları A Haber ekranlarında ele alınırken, Gazeteci Güngör Yavuzaslan çarpıcı analizlerde bulundu. 

"SİYONİST ÇETELER GİRİT'TEN GELDİ!

A Haber canlı yayınında bu kirli tezgahı tüm detaylarıyla anlatan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, İsrail'in bu operasyonunda kullandığı güçlerin kaynağını açıkladı. İsrail'in deniz kuvvetlerinden ziyade "Siyonist çeteler" tabirini kullanan Yavuzaslan, "Deniz kuvvetlerinden söz ediyor. O deniz kuvvetleri dedikleri çeteler Hayfa limanından mı geldi, Aşkelon'dan mı geldi?" sorusunu sorarak çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: "Nereden geldi? Girit'in Suda limanından geldi." Bu detay, İsrail'in Akdeniz'deki operasyonel derinliğini ve uluslararası hukuku nasıl fütursuzca çiğnediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

YUNANİSTAN'IN KİRLİ SESSİZLİĞİ: "YUNAN HÜCUMBOTLARI BİZİ İZLEDİ"

İsrail'in Akdeniz'deki bu korsanlığında Yunanistan'ın takındığı tavır da büyük tepki çekti. Olayın yaşandığı bölgenin Yunanistan'a sadece 50 mil uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Yavuzaslan, Yunan ordusunun olay anındaki tutumunu aktivistlerin sözleriyle aktardı: "Dün telefonla bağlanan aktivist diyor ki; Yunan hücumbotları bizi izliyor, bizi görüyorlar, müdahale etmiyorlar." Yunanistan'ın kendi karasularına bu kadar yakın bir bölgede gerçekleşen bu zorbalığa seyirci kalması, hatta dolaylı olarak destek vermesi, bölgedeki kirli ittifakların boyutunu da ortaya koydu. Yavuzaslan, Yunanistan'ın tutumunu, "Yunanistan destek veriyor, bu hatlanıyor. Umut filosuna müdahale eden Siyonist çetelerin botları Girit'te bulunan limandan, askeri üsten geldiler." sözleriyle deşifre etti.

UMUT FİLOSU'NUN ZORLU YOLCULUĞU

Bu kutlu yolculuğun sadece Filistin için değil, insanlığın onuru için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavuzaslan, filonun nasıl bir araya geldiğini detaylandırdı. En kalabalık filolardan birinin yola çıktığını ve 100'e yakın aktivistin, 160'ın üzerinde teknede bulunduğunu belirten Yavuzaslan, "Bunlar bazıları bu filoda olduğu gibi, bunlardan bazıları İspanya hattından, Sicilya'ya uğradılar tam o noktada. Yunanistan'dan gelen var, İtalya'dan gelen var. Bu Kuzey Afrika'dan aklımda kaldığı kadarıyla gelen yok. Değişik bölgelerden sonuçta Birleşmiş Milletler Gazze için birleşen ittifak. Sonuçta bunlar o hatta toplanıp kümülatif olarak toplu halde gideceklerdi." ifadelerini kullandı. Ancak bu barışçıl filonun planları, gece karanlığında gelen bir baskınla yarım kaldı. 

01:38

TÜRKİYE DAHİL 11 ÜLKEDEN SALDIRIYA KINAMA

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları, Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınadı.

11 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti Dışişleri Bakanları; Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır. Söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir. Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duymakta ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırmaktadır. Bakanlar ayrıca, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır" denildi.

00:50

SALDIRIYA İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) "Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edilen kararda, İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi.

İsrail'in sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığı anımsatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara, birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz."

20:09

BAKAN FİDAN YUNAN MEVKİDAŞI İLE SUMUD FİLOSU SALDIRISINI KONUŞTU

Dışişleri Kaynakları: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

19:48

İŞGALCİ İSRAİL 175 KİŞİYİ YUNANİSTAN'A TESLİM EDECEK

israil Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalede gözaltına alınan, aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 kişinin Yunanistan'a teslim edileceğini açıkladı.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan 345 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararasındaki sulardaki müdahaleye ilişkin yeni bir açıklama yayımlandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, filoya yönelik müdahalede gözaltına alınan 175 kişinin Yunanistan'a teslim edileceğini söyledi. Önceki açıklamalarında gözaltına alınan kişilerin İsrail'e getirileceğini savunan Saar, "Yunan hükümetiyle varılan anlaşma doğrultusunda siviller filoya ait gemilerden İsrail'e ait bir gemiye geçirilecek ve gelecek birkaç saat içinde Yunan sahillerine ulaştırılacaklar" dedi.

Bu gelişme, İsrail'in filoya yönelik gece saatlerindeki müdahalesinin uluslararası topluluğun yoğun eleştirilerine maruz kaldığı bir dönemde geldi.

18:19

İSPANYA'DAN SUMUD SALDIRISINA KINAMA

İspanya, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını en sert şekilde kınadı ve İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
 
16:33

İSRAİL'E UYARI: DERHAL VATANDAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN

TBMM Genel Kurulu’nda, "Küresel Sumud Filosu’na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale" hakkında “Meclis Başkanlığı Tezkeresi” tüm partilerin ittifakı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURULUNA

❝İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklemiş; sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırmıştır.

Küresel Sumud Filosu’na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20’si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur.

Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail’i uyarıyor; zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca, başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu’nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız.

İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz.

Bu  çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.❞
 

12:34

BAKAN GÜRLEK’TEN SERT TEPKİ: “İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYIYOR”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Gürlek, İsrail’in bu saldırıyla bir kez daha uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe saydığını vurguladı.

“İNSANİ DEĞERLERİ TANIMADIĞINI GÖSTERDİ”

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekmek isteyen sivil girişime saldırdığını belirterek, “İsrail, Küresel Sumud Filosu’na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“EN AĞIR SUÇLAR İŞLENİYOR”

İsrail yönetimini ve Başbakan Benjamin Netanyahu’yu hedef alan Gürlek, “Netanyahu ve beraberindeki yapı, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin yürütülen sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar ve işkence gibi en ağır suçları işlemektedir” sözleriyle değerlendirmede bulundu.

Gürlek, bu suçların faillerinin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini vurguladı.

SUMUD SALDIRISI İÇİN YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Bakan Gürlek, daha önce Sumud Filosu’na yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Türkiye’de başlatılan hukuki sürece de dikkat çekti.

Açıklamasında, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız döneminde başlatılan soruşturma iddianameye dönüşmüş ve yargılama süreci başlamıştır” ifadelerini kullanan Gürlek, bunun Türk yargısının uluslararası hukuku savunmadaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK”

Adaletin sağlanması için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, Türkiye’nin bu konuda geri adım atmayacağını ifade etti.

“TÜRKİYE İNSANLIĞIN VİCDANI OLMAYA DEVAM EDECEK”

Adalet Bakanlığı’nın, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Gürlek, vatandaşların hukukunun en güçlü şekilde korunacağını söyledi.

Gürlek, açıklamasını, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, İsrail zulmüne karşı insanlığın vicdanı olmayı sürdürecektir” sözleriyle tamamladı.

11:04

20 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk heyeti, Perşembe günü Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalede 20 Türk vatandaşını gözaltına aldığını bildirdi.

Açıklamaya göre İsrail güçleri, Gazze’ye 600 deniz milinden fazla mesafede, Yunan karasularına birkaç mil uzaklıkta filoyu durdurdu.

GİRİT AÇIKLARINDA BASKIN

Türk heyeti, İsrail güçlerinin Çarşamba gecesi Yunanistan’a bağlı Girit Adası açıklarında tekneleri kuşattığını ve baskın düzenlediğini belirtti. Müdahalede gemilerde bulunan 170’ten fazla aktivistin gözaltına alındığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINAN TÜRK VATANDAŞLARI

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle açıklandı:
Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdem, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaşlık, Mustafa Arslan, Abdülselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdullatif Faslı, Hüseyin Şuayb Ordu, Mahmut Akay, Görkem Duru, Mehmet Atlı, Mükrimin Köse, Ramazan Tekdemir, Mahmut Çağatay Yavuz, Hüseyin Oral ve Ömer Osman Taştan.

İLETİŞİM KESİLDİ, GEMİLERE EL KONULDU

Açıklamada, İsrail donanmasının Gazze ablukasını kırmak amacıyla ilerleyen filoya Çarşamba gecesi müdahale ettiği belirtildi. İsrail güçlerinin, Girit açıklarında uluslararası sularda konvoyu kuşattığı, iletişimi engellediği ve 21 gemiye el koyduğu ifade edildi.

Buna karşılık 17 geminin müdahaleden kaçarak Yunan karasularına girmeyi başardığı bildirildi.

AMAÇ: GAZZE’YE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRMAK

Gazze’ye insani yardım taşıyan filo, İsrail’in uzun süredir devam eden ablukasını kırmayı ve deniz yoluyla bir insani koridor açmayı hedefliyordu.

Bu gelişme, İsrail basınında filonun durdurulmasına yönelik hazırlıkların yapıldığına dair haberlerin yayımlanmasından sadece saatler sonra yaşandı.

Filoda, farklı ülkelerden yaklaşık 1.000 aktivistin bulunduğu ve toplamda 100’e yakın teknenin yer aldığı belirtildi.

GAZZE’DE İNSANİ DURUM KRİTİK

İsrail, 2007 yılından bu yana Gazze Şeridi’ne abluka uyguluyor. Savaş sırasında evleri yıkılan yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin 1,5 milyonu evsiz kaldı.

10:20

GAZZE YOLCUSU SALİH TEKİN'DEN A HABER'DE: BİZDE KORKU YOK, KORKU ONLARIN İÇİNDE OLMALI

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu aktivistlerinden Salih Tekin, A Haber ekranlarında yaşadıkları zorlu süreci ve sarsılmaz kararlılıklarını anlattı. Tekne arızası nedeniyle Girit açıklarında bekleyişlerini sürdüren Tekin, İsrail botlarıyla burun buruna geldikleri anlarda bile en ufak bir tereddüt yaşamadıklarını vurgularken, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acıların yanında bizim çektiklerimiz solda sıfır kalır" mesajını vererek tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

"BİZDE KORKU YOK, KORKU ONLARIN İÇİNDE OLMALI"

İSRAİL TEHDİDİNE KARŞI "KORKU ONLARIN İÇİNDE OLMALI" MESAJI

Girit açıklarında seyir halindeyken yaşadıkları hareketli dakikaları aktaran Salih Tekin, "Girit yakınlarında bir botun geldiğini gördük ve bunun bir İsrail botu olduğunu anladık ancak içimizde hiçbir korku olmadı. Nedense bu korku İsrail'in içinde olması gerekir, biz Türklerde böyle bir korku yok Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı. Tekin, İsrail'in her türlü taciz ve engelleme girişimine rağmen amaçlarından sapmayacaklarını belirterek, "Bu abluka kalkana kadar gerekli işlemleri yapacağız, gideceğiz ve bu işi başaracağız" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM!"

Teknik arıza nedeniyle şu an başka bir gemi tarafından çekildiklerini ancak hedeflerinin değişmediğini kaydeden Tekin, "Gemimiz üç defa arıza yaptı ama durmak yok, yola devam diyoruz. Filistin'i düşündüğümüz zaman, o açlıktan ve susuzluktan ölen çocukları, hapishanelerdeki eziyetleri düşündüğümüzde bizim çektiğimiz eziyetler onların yanında solda sıfır kalıyor" şeklinde konuştu. Tekin, arızanın giderilmesinin ardından rotalarının yeniden Gazze olacağını söyleyerek, "Allah'ın izniyle zafere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI TAM HAZIRLIK

İsrail’in olası bir müdahalesine karşı kapsamlı bir eğitimden geçtiklerini vurgulayan aktivist Tekin, "İsrail gemimizi ele geçirirse, bizi tutuklarsa veya hapse atarsa neler yapmamız gerektiği konusunda tek tek eğitim aldık ve bunların hepsine hazırlıklıyız" sözlerini kaydetti. Arkalarında büyük bir manevi güç hissettiklerini belirten Tekin, "Arkamızda Allah Teala’nın yardımı var, bu yüzden hiçbir korkumuz yok" diyerek her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını ifade etti.

DENİZLİ'DEN İTALYA'YA 24 SAATLİK DESTANSI YOLCULUK

Filoya katılma sürecinin mucizevi bir hızla gerçekleştiğini anlatan Salih Tekin, "Cumartesi günü 16:30'da haber verildi ve ertesi gün İtalya'da olmam istendi. Denizli'den İstanbul'a, oradan da İtalya'ya 24 saat geçmeden ulaştım" sözleriyle yaşadığı heyecanı aktardı. Ensar Vakfı ve Memur-Sen gibi sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu onurlu görevde yer aldığını belirten Tekin, "Rabbime hamd ediyorum böyle bir filoda yer aldığım ve böyle bir hizmette bir fert olduğum için" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

09:31

YUNAN AKTİVİST GRUPTAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ: İSRAİL'İN FİLOYA SALDIRISINA SESSİZ KALDINIZ!

 Yunanistan'daki "March to Gaza Greece" isimli aktivist grup, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "Yunanistan'ın doğrudan işbirliğiyle" gerçekleştirdiğini belirtti.

Aktivist grup "March to Gaza Greece", sosyal medyadan, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail, Yunanistan'ın doğrudan işbirliğiyle özgürlük filosuna saldırdı. Filoya ait tekneler, Yunanistan arama kurtarma alanında yasa dışı şekilde engellenirken Yunanistan Sahil Güvenliği uzaktan izledi." ifadeleri kullanıldı.

Aktivist grup, ayrıca Filistin'e ve filodakilere destek vermek amacıyla Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önünde eylem çağrısı yaptı.

09:23

İSRAİL'İN KORKAKÇA SALDIRISINA RAĞMEN GAZZE YOLUNDA

Filoya yönelik gerçekleştirilen saldırının detaylarını paylaşan Ömer Aslan, "İsrail'in bu alçakça saldırıda ilk hedef aldığı yer Starlinkler, internet ve bağlantılar oldu. İlk etapta 11 gemiyle irtibatımız kesilmişti, daha sonra bu sayı 22'ye çıktı. Kalanlarla yolumuza devam etmeye, motivasyonumuzu düşürmemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Gemilerin ele geçirilme anlarında güvenlik protokollerini uyguladıklarını belirten Aslan, "Yakalanma esnasında biz iletişim cihazlarını zaten yok ediyoruz." sözleriyle İsrail’in bilgi akışını engelleme çabalarına karşı hazırlıklı olduklarını aktardı.

SUMUD FİLOSU AKTİVİSTİ ÖMER ASLAN A HABER'E KONUŞTU

GECE YARISI DRONLU TACİZ: "ARI SÜRÜSÜ GİBİ GELDİLER"

Uluslararası sularda yaşanan psikolojik savaşı anlatan aktivist Ömer Aslan, "Dün akşam hava karardıktan sonra sanki bir arı sürüsü gibi dronlar üzerimizde gezmeye başladı. Boyutları 1.5-2 metreyi bulan devasa dronlarla tacize başladılar. Alçakça bir psikolojik yıkım gerçekleştirmeye çalıştılar." dedi. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını vurgulayan Aslan, "Biz uluslararası sularda, kanuni haklarımızla ilerliyoruz. Bize telsizlerden 'Geri dönün, yardımı biz götürelim' şeklinde anonslar yaptılar. Bu bir korkaklık mı yoksa strateji mi bilinmez ama bu insani güç karşısında ciddi şekilde tedirgin oldular." ifadelerini kullandı.

"DİN, DİL, IRK AYRIMI YOK; TEK AMACIMIZ İNSANLIK"

Filonun yapısına ve dünyadan gelen desteğe dikkat çeken Aslan, "Dünyanın her yerinden dil, din, ırk ve inanç gözetmeksizin yüzlerce aktivist burada toplandı. Bizim gemimizde bile herkes ayrı bir inanca sahip, Müslüman olan var olmayan var. Ama mesele burada siyasi ya da dini değil; mesele vicdani ve insani bir eylemdir." şeklinde konuştu. Profesyonel bir eğitimden geçerek yola çıktıklarını hatırlatan aktivist, "İspanya ve İtalya'da sıkı bir eğitim aldık. Her türlü senaryoya hazırlıklıydık. İsrail'in bu saldırısı bizim motivasyonumuzu düşürmez, aksine ne kadar haklı olduğumuzu gösterir." sözleriyle kararlılıklarını dile getirdi.

GAZZE'YE SADECE YARDIM DEĞİL, UMUT TAŞIYORLAR

Gemilerde bulunan malzemeler ve asıl hedefleri hakkında bilgi veren Ömer Aslan, "Gazze'ye aslında yardım götürüyoruz; çocuklar için oyuncaklar, gıda yardımları her teknemizde mevcut. Ama en önemlisi o zalim ablukayı kırmak." dedi. Filistin halkının yaşadığı zulmü dünyaya duyurmak istediklerini belirten Aslan, "Gazze'de masum bebeklere yapılan işkenceleri, halka uygulanan zulmü dünyaya haykırmak ve bu adaletsizliği görmezden gelenlerin gözüne sokmak için buradayız. Ablukayı kırma inancını taşıyoruz." ifadeleriyle taşıdıkları misyonun önemine vurgu yaptı.

YENİ STRATEJİYLE YOLA DEVAM

Şu an Girit adası açıklarında olduklarını ve filonun "kriz masası" tarafından yeni bir rota çizileceğini belirten Ömer Aslan, "Şu an tempoyu biraz düşürdük. Sumud'un beyni ve kriz masası nasıl bir karar alırsa ona göre devam edeceğiz. Gazzeliler için bu güç, Allah'ın izniyle kurtarıcı bir güç olacak." sözleriyle canlı yayını sonlandırdı.

09:22

KATİL İSRAİL 21 TEKNEYİ ALIKOYDU 17 TEKNE YUNAN SULARINDA

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail işgsl güçlerinin Yunan kara sularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

Küresel Sumud Filosu, İsrail işgal güçlerinin  uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, filoya ait 21 teknenin, Yunanistan kara sularına birkaç mil mesafede, uluslararası sularda İsrail unsurları tarafından "müdahale edilerek alıkonulduğu" bildirildi.

"Müdahale sırasında filoda yer alan Tam Tam isimli tekne, İsrail deniz komandolarının müdahalesi esnasında arızalanmış ve açık denizde bırakılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, teknede bulunan mürettebat ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Tam Tam teknesinin güvenli şekilde en yakın karaya çekilebilmesi amacıyla Yunanistan makamları ile görüşmelerin sürdürüldüğüne işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Filoda bulunan 17 tekne, İsrail müdahalesini aşarak Yunanistan kara sularına giriş yapmayı başarmıştır. Filoya ait 14 gemi ise Yunanistan kara sularına doğru seyir halinde olup gelişmeler yakından takip edilmektedir."

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, "20'den fazla tekneden yaklaşık 175 aktivistin" alıkonulduğunu bildirdi.