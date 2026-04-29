İsrail’in uluslararası sularda Küresel Sumud filosuna yönelik müdahalesinin ardından Türkiye’ye dönen bir aktivist, yaşananları adeta bir “deniz korsanlığı” olarak nitelendirdi. Sicilya’dan coşkuyla yola çıkan 65 gemilik filonun, Avrupa’nın ortasında gece yarısı baskına uğradığını anlatan aktivist; darp, kötü muamele ve esir tutulma anlarını tek tek aktardı.

SİCİLYA’DAN BAŞLAYAN YOLCULUK: 65 GEMİLİK FİLO

Küresel Sumud filosuna katılan aktivist, yolculuğun başlangıcındaki atmosferi aktarırken büyük bir uluslararası dayanışmaya dikkat çekti. Aktivist, “Sicilya'da çok büyük bir coşkuyla katılım sağlandı ve 65 gemiyle yola çıktık” sözleriyle filonun büyüklüğünü ve motivasyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Farklı milletlerden yüzlerce kişinin yer aldığı bu yolculuk, aktivistin anlatımına göre yalnızca bir yardım girişimi değil, aynı zamanda küresel bir dayanışma hareketiydi.

GECE YARISI ALARM: BEKLENEN DRONE, GELEN ASKER

Yolculuğun ilerleyen günlerinde tansiyonun bir anda yükseldiğini belirten aktivist, “Yolculuğumuzun dördüncü, beşinci gününde akşam saat 12’ye doğru birden alarm verildi” diyerek kritik anların başladığını aktardı.

Beklentilerinin yalnızca gözetleme amaçlı drone hareketliliği olduğunu vurgulayan aktivist, yaşanan sürpriz baskını ise şu sözlerle dile getirdi: “Biz aslında drone saldırıları bekliyorduk, drone'ların bizi gözetlemesini. Ama birden yabancı askerler geldi” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’NIN ORTASINDA BUNU YAPTILAR”

Aktivist, baskının gerçekleştiği yer ve yöntem karşısında yaşadıkları şaşkınlığı gizlemedi. “İsrail askerlerinin Avrupa'nın ortasında, uluslararası sularda bizim gemimizden bizleri alabileceğini tahayyül edemedik” sözleriyle olayın boyutunu ortaya koydu.

Bu müdahalenin yalnızca filoyu değil, Avrupa güvenliğini de ilgilendirdiğini belirten aktivist, “İsrail eğer Avrupa'nın ortasına kadar gelip uluslararası sularda 50'den fazla milletteki insanı teröristçe, korsan yaklaşımıyla teslim alabiliyorsa burada çok büyük sorun vardır” şeklinde konuştu.

“SUMUD İSRAİL’E KORKU SALDI”

Filonun etkisinin beklenenden büyük olduğunu ifade eden aktivist, yaşanan müdahaleyi stratejik bir korkunun sonucu olarak yorumladı. Aktivist, “SUMUD demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta engelleyebileceğini düşündü” sözleriyle dikkat çekti.

GÖZALTINDA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Aktivistin en çarpıcı ifadeleri ise gözaltı sürecine ilişkin oldu. Müdahale sonrası yaşananları anlatırken, “Aldıkları andan itibaren hayvan muamelesi yaptılar” diyerek sert tepki gösterdi.

Darp edilen aktivistlere dikkat çeken konuşmacı, “Bazı arkadaşlarımız çok büyük darp aldılar. O darplardan dolayı yüzlerine bakacak durumda değiller” ifadelerini kullandı.

Ayrıca iki kişinin akıbetine ilişkin endişe de dile getirildi. Aktivist, “Brezilyalı ve İspanyol iki arkadaşımız gemide alıkonuldu, onların hayatlarından endişeliyiz” sözleriyle durumu aktardı.

“GEMİ HAPİSHANESİ”: KONTEYNERLERDE ESARET

Aktivist, müdahale sonrası götürüldükleri şartları “gemi hapishanesi” olarak tanımladı. Yaşananları, “Bizi 10-15 gün içinde hazırlanmış bir gemi hapishanesine koydular. Üç konteynere tıktılar” sözleriyle anlattı.

Koşulların son derece ağır olduğunu belirten aktivist, “Her tarafı ıslatmışlardı, sabaha kadar tir tir titredik. Üzerimizde bizi koruyacak hiçbir şey yoktu” dedi.

Yiyecek ve temel ihtiyaçların da yetersiz olduğunu vurgulayan aktivist, “Su ve kuru ekmek verdiler; bunu hayvana bile yapmazsınız” ifadelerini kullandı.

34 KİŞİ DARP EDİLDİ: 2 KİŞİ HALA KAYIP

Olayın bir diğer kritik boyutu ise darp edilen aktivistlerin sayısı oldu. Aktivist, “181 kişiydik, 34 arkadaşımız çok kötü darp edildi” dedi.

Serbest bırakılma sürecinde yaşananları ise şöyle aktardı: “Yunanistan’da bizi bıraktıklarında 34 kişiden 32’sini teslim ettiler ama iki tanesini teslim etmediler” sözleriyle kayıp kişilere dikkat çekti.

NAMAZ SIRASINDA BASKIN: “SİPER OLDULAR”

Aktivistin anlattığı en dramatik anlardan biri ise sabah namazı sırasında yaşanan baskın oldu. O anları, “Perşembe sabahı abdest alıp namaza durmuştuk. Kapılar kırılarak askerler içeri girdi” sözleriyle anlattı.

Ancak filodaki diğer aktivistlerin sergilediği dayanışma dikkat çekti. Aktivist, “100 kişi ayağa kalktı ve namazımız bölünmesin diye askerlerin önünde siper oldu” diyerek tarihi bir dayanışma örneği yaşandığını belirtti.

“RUHUMUZ ORADA KALDI”

Konuşmasının sonunda duygusal bir çağrıda bulunan aktivist, yaşananların yalnızca fiziksel değil, manevi bir etkisi olduğunu vurguladı. “Hala ruhumuz orada. O iki arkadaşımızın orada olması bir Müslüman olarak hazmedemediğim bir durum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye’deki Musevilere de seslenen aktivist, “Bu yapılanları kendi devletlerine yakıştırabiliyorlar mı?” diyerek tartışma yaratacak bir çağrıda bulundu.