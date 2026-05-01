Netanyahu'dan Sumud Filosu'na alçak sözler: Gazze'yi Youtube'dan izleyecekler

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan açıklarında Sumud Filosu'nun esir alınmasının ardından alçak bir paylaşımda bulundu. Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Deniz kuvvetlerimizi Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek üzere görevlendirdim. Görev tam anlamıyla başarıyla tamamlandı. Hiçbir gemi sularımıza ulaşamadı. Geri döndürüldüler ve evlerine geri gidecekler. Gazze'yi Youtube'dan izlemeye devam edecekler." dedi.