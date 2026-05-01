Sumud aktivistinden İsrail’e rest: Yılmadık, cesuruz, geliyoruz!

Küresel Sumud filosu aktivisti Ömer Aslan, fırtına nedeniyle Girit açıklarında demirlediklerini ve yolculuğun süreceğini açıkladı. İsrail’in uluslararası sularda aktivistlere yönelik müdahalesine sert tepki gösteren Aslan, saldırının “hukuksuz” olduğunu vurgulayarak geri adım atmayacaklarını ilan etti. Sicilya’dan yola çıkan çok uluslu insani yardım filosu, kötü hava koşulları nedeniyle beklemeye geçerken, aktivistler hem operasyonlara hem de baskılara karşı kararlılık mesajı verdi. Aslan, bu müdahalenin nedeninin “insani dayanışmadan duyulan korku” olduğunu ifade etti ve “fırtına dinince yola devam edeceğiz” diyerek rest çekti.