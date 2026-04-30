Sumud filosu aktivisti Ömer aslan A Haber'e konuştu: Ablukayı kırmaya geliyoruz!

İsrail ordusunun uluslararası sularda Sumud Filosu’na yönelik gerçekleştirdiği alçakça saldırı ve tacizlerin ardından, filoda yer alan Türk aktivist Ömer Aslan yaşanan dehşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı. İletişim hatlarının kesilmesinden dronlu tacizlere kadar her türlü yıldırma politikasına göğüs gerdiklerini belirten Aslan, "Ne yaparlarsa yapsınlar, bu insani yürüyüşten geri dönmeyeceğiz" mesajını vererek Gazze’ye olan kararlılıklarını tüm dünyaya ilan etti.