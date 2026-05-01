Sumud aktivistleri işkence anılarını A Haber’de anlattı: “100 kişi üst üste uyuduk”

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldıran İsrail’in uyguladığı vahşet, serbest kalan aktivistlerin tanıklıklarıyla gün yüzüne çıktı. A Haber ekranlarına konuşan Sumud aktivisti Muhammed Özdemir, İsrail donanmasının sivil gemileri nasıl hapishaneye çevirdiğini, 100 kişinin havasız konteynerlerde üst üste istiflendiğini ve uygulanan sistematik işkenceyi tüm detaylarıyla anlattı.