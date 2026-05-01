İsrail'den uluslararası sularda haydutluk: Sumud Filosu'ndaki aktivistler İstanbul'a geliyor

Cezayir'den yola çıkan ve Gazze'deki zalim ablukayı kırmak için gıda ile tıbbi malzeme taşıyan Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası hukuku hiçe sayan alçak saldırısına uğradı. Kıyıdan tam 1150 kilometre uzakta, açık denizde drone ve botlarla gerçekleştirilen bu korsan baskında aktivistler hukuksuzca alıkonuldu. Türkiye'nin kararlı diplomatik hamleleri ve sıcak temasları sonucu serbest kalan Türk aktivistler, bugün uçakla İstanbul'a ayak basacak. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.