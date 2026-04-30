Gazze yolcusu Salih Tekin'den A Haber'de: Bizde korku yok, korku onların içinde olmalı

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu aktivistlerinden Salih Tekin, A Haber ekranlarında yaşadıkları zorlu süreci ve sarsılmaz kararlılıklarını anlattı. Tekne arızası nedeniyle Girit açıklarında bekleyişlerini sürdüren Tekin, İsrail botlarıyla burun buruna geldikleri anlarda bile en ufak bir tereddüt yaşamadıklarını vurgularken, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acıların yanında bizim çektiklerimiz solda sıfır kalır" mesajını vererek tüm dünyaya insanlık dersi verdi.