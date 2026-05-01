Sumud Aktivisti sıcak teması ve dehşet anlarını tek tek anlattı!

Sicilya’dan büyük umutlarla yola çıkan ve 50’den fazla milletten gönüllünün yer aldığı Küresel Sumud filosuna yönelik İsrail’in gerçekleştirdiği hukuksuz operasyonun perde arkası aralandı. Türkiye’ye dönen bir aktivist, Avrupa’nın ortasında, uluslararası sularda maruz kaldıkları insanlık dışı muameleyi tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serdi. Aktivist, dondurucu soğukta konteynerlere hapsedildikleri anları, darp ve kötü muameleye maruz kaldıkları süreci ve yaşanan sıcak teması detaylarıyla anlattı. Siyonist askerlerin müdahalesini “korsanlık” olarak nitelendiren aktivist, yaşananları kamuoyuna aktardı.