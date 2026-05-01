Gazze filosuna drone gölgesi: Bizi hala takip ediyorlar

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Sumud filosunda yer alan aktivist Fatma Zengin, A Haber’e yaptığı açıklamada uluslararası sularda yoğun gözetleme altında olduklarını söyledi. Zengin, bulunduğu gemiden yaptığı canlı bağlantıda gökyüzünde drone tespit ettiklerini ifade etti. Yardım gemilerinin hedefe doğru ilerlemeye devam ettiğini belirten Zengin, takip ve izleme faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı. Aktivist Fatma Zengin, yaşananları “Hala bizi takip etmeye devam ediyorlar” sözleriyle aktardı.