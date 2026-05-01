175 sumud aktivisti Yunanistan'a teslim edildi

İsrail tarafından alıkonulan 175 aktivist, yürütülen yoğun diplomasi trafiği ve incelemelerin ardından serbest bırakıldı. Girit'in doğusundaki Agios Nikolaos Limanı'na getirilen aktivistler arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu öğrenilirken, Yunanistan hükümeti İsrail savaş gemilerine kara sularını derhal terk etme çağrısında bulundu. Bölgedeki hareketlilik sürerken, aktivistlerin sağlık kontrollerinin ardından ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.