CANLI| 3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri! ABD/İsrail-İran savaşının galibi kim olacak?

İran’ın bölgedeki askeri stratejileri ve savunma konsepti uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber ekranlarında İran’ın "Mozaik Savunma Stratejisi"ni, mobil füze sistemlerini ve Körfez ülkeleriyle olan diplomatik satranç hamlelerini bütün detaylarıyla analiz etti. Tahran’ın merkezi komutadan bağımsız, yerel inisiyatiflere dayalı yeni savaş doktrini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki küresel ekonomik tehditleri mercek altına alındı.

MERKEZDEN BAĞIMSIZ YENİ DOKTRİN: MOZAİK STRATEJİSİ

İran'ın savunma konseptindeki köklü değişime dikkat çeken Dr. Tolga Sakman, "Mozaik savunma stratejisi aslında sonradan geçilen, merkezi yönetimden ziyade aşağıda inisiyatif alan komutanların olduğu bir yapıyı öngörüyor" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin temelinde hızlı cevap verme yeteneğinin yattığını belirten Sakman, "Her vilayetteki devrim muhafızları komutanlıkları nispeten daha fazla inisiyatif alarak, Tahran’a sormadan hareket edebiliyor. Bu durum, her bölgeye yapılan saldırının yoğunluğu ve şekli farklı olduğu için bölgeye uygun ve hızlı cevap vermek adına geliştirildi" sözleriyle stratejinin işleyişini aktardı.

MOBİL PLATFORMLAR VE TEKNOLOJİK TAKİP

İran’ın füze kapasitesinin sadece sayısal değil, hareket kabiliyeti üzerinden de şekillendiğini vurgulayan Sakman, "Füze rampa platformlarının mobil olması İran için çok önemli; füzeyi attıktan sonra yerini değiştirmeleri bir savunma özelliği taşıyor" dedi. Ancak bu sistemlerin karşılaştığı teknolojik engellere de değinen Sakman, "Özellikle son dönemde bölgeye gelen AWACS uçakları radar kapasitesini çok uzun menzillere uzatıyor. İran ne kadar hızlı davranırsa davransın, bu uçaklar sayesinde füzelerin atıldığı yerin tespiti çok daha kolaylaştı" değerlendirmesinde bulundu.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DİPLOMATİK VE ASKERİ DENGELER

İran’ın komşu ülkelerle olan gerilimli ancak bir o kadar da stratejik ilişkisini yorumlayan Dr. Tolga Sakman, "İran, gerilimin başından beri 'Bana saldırı olursa Körfez’deki ABD üslerini vururum' diyerek bir gözdağı verdi. Ancak Körfez ülkelerindeki sivil yerleşim yerlerinin ve petrol tesislerinin hedef alınmaya başlanması, Tahran’ın bu söyleminin altını boşalttı" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın son dönemdeki yumuşama mesajlarını değerlendiren Sakman, "İran yönetimi stratejisinin değiştiğinin farkında; Pezeşkiyan'ın 'Bölge ülkeleriyle düşmanlığımız yok' diyerek özür dilemesi, komşu ülkelerin ABD safına daha fazla kaymasını engelleme çabasıdır" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL EKONOMİ TEHDİDİ

Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimalinin küresel piyasalardaki etkisine değinen Sakman, "Hürmüz’ün kapatılması tehdidi bile sigorta şirketlerinin gemi sigortalama fiyatlarını yükseltmesine yetti. Bu durum küresel ekonomiye doğrudan bir zarar anlamına geliyor" dedi. İran’ın bölgedeki askeri varlığının ekonomik bir silaha dönüştüğünü belirten Sakman, "Gemi fiyatlarının ve sigorta maliyetlerinin artması, bölgedeki uluslararası şirketlerin çekilmesine ve turizmin baltalanmasına neden oldu. İran, Hürmüz’ü tamamen kapatmasa bile bu ekonomik baskıyı bir strateji olarak kullanıyor" şeklinde konuştu.