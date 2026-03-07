CANLI| 3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri! ABD/İsrail-İran savaşının galibi kim olacak?
28 Şubat’ta patlak veren krizle Orta Doğu’da gerilim yeniden yükseldi. ABD-İsrail hattının planları, vekil güçler üzerinden yürütülen stratejiler ve hava sahasında yaşanan hareketlilik bölgeyi barut fıçısına çevirdi. Tahran’dan Tel Aviv’e uzanan güç mücadelesinin perde arkasını A Haber analiz ediyor. Bölgeyi yeniden dizayn etme hamleleri ve Türkiye’nin dengeleri etkileyen kararlı duruşu dikkat çekiyor.
Orta Doğu'da 28 Şubat'tan bu yana gerilim dinmiyor. ABD-İsrail hattında yaşanan gelişmeler bölgeyi yeniden bir çatışma sarmalına sürükledi. Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu ve sahadaki gelişmeleri aktarırken, Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den İsrail'in operasyon planlarına dair detayları paylaşıyor. Bölgedeki kritik gelişmeler, sahadan en sıcak görüntüler ve büyük güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de.
İRAN'IN SAVAŞ DOKTRİNİ DEŞİFRE OLDU: ‘MOZAİK SAVUNMA’ STRATEJİSİ NEDİR?&NBSP;
İran’ın bölgedeki askeri stratejileri ve savunma konsepti uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber ekranlarında İran’ın "Mozaik Savunma Stratejisi"ni, mobil füze sistemlerini ve Körfez ülkeleriyle olan diplomatik satranç hamlelerini bütün detaylarıyla analiz etti. Tahran’ın merkezi komutadan bağımsız, yerel inisiyatiflere dayalı yeni savaş doktrini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki küresel ekonomik tehditleri mercek altına alındı.
MERKEZDEN BAĞIMSIZ YENİ DOKTRİN: MOZAİK STRATEJİSİ
İran'ın savunma konseptindeki köklü değişime dikkat çeken Dr. Tolga Sakman, "Mozaik savunma stratejisi aslında sonradan geçilen, merkezi yönetimden ziyade aşağıda inisiyatif alan komutanların olduğu bir yapıyı öngörüyor" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin temelinde hızlı cevap verme yeteneğinin yattığını belirten Sakman, "Her vilayetteki devrim muhafızları komutanlıkları nispeten daha fazla inisiyatif alarak, Tahran’a sormadan hareket edebiliyor. Bu durum, her bölgeye yapılan saldırının yoğunluğu ve şekli farklı olduğu için bölgeye uygun ve hızlı cevap vermek adına geliştirildi" sözleriyle stratejinin işleyişini aktardı.
MOBİL PLATFORMLAR VE TEKNOLOJİK TAKİP
İran’ın füze kapasitesinin sadece sayısal değil, hareket kabiliyeti üzerinden de şekillendiğini vurgulayan Sakman, "Füze rampa platformlarının mobil olması İran için çok önemli; füzeyi attıktan sonra yerini değiştirmeleri bir savunma özelliği taşıyor" dedi. Ancak bu sistemlerin karşılaştığı teknolojik engellere de değinen Sakman, "Özellikle son dönemde bölgeye gelen AWACS uçakları radar kapasitesini çok uzun menzillere uzatıyor. İran ne kadar hızlı davranırsa davransın, bu uçaklar sayesinde füzelerin atıldığı yerin tespiti çok daha kolaylaştı" değerlendirmesinde bulundu.
KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DİPLOMATİK VE ASKERİ DENGELER
İran’ın komşu ülkelerle olan gerilimli ancak bir o kadar da stratejik ilişkisini yorumlayan Dr. Tolga Sakman, "İran, gerilimin başından beri 'Bana saldırı olursa Körfez’deki ABD üslerini vururum' diyerek bir gözdağı verdi. Ancak Körfez ülkelerindeki sivil yerleşim yerlerinin ve petrol tesislerinin hedef alınmaya başlanması, Tahran’ın bu söyleminin altını boşalttı" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın son dönemdeki yumuşama mesajlarını değerlendiren Sakman, "İran yönetimi stratejisinin değiştiğinin farkında; Pezeşkiyan'ın 'Bölge ülkeleriyle düşmanlığımız yok' diyerek özür dilemesi, komşu ülkelerin ABD safına daha fazla kaymasını engelleme çabasıdır" dedi.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL EKONOMİ TEHDİDİ
Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimalinin küresel piyasalardaki etkisine değinen Sakman, "Hürmüz’ün kapatılması tehdidi bile sigorta şirketlerinin gemi sigortalama fiyatlarını yükseltmesine yetti. Bu durum küresel ekonomiye doğrudan bir zarar anlamına geliyor" dedi. İran’ın bölgedeki askeri varlığının ekonomik bir silaha dönüştüğünü belirten Sakman, "Gemi fiyatlarının ve sigorta maliyetlerinin artması, bölgedeki uluslararası şirketlerin çekilmesine ve turizmin baltalanmasına neden oldu. İran, Hürmüz’ü tamamen kapatmasa bile bu ekonomik baskıyı bir strateji olarak kullanıyor" şeklinde konuştu.
THY VE PEGASUS'TAN İRAN SEFERLERİNE İPTAL
Savaşın hava trafiği üzerindeki yıkıcı etkilerini anlatan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İsrail-Amerika iş birliğinin İran’a karşı başlattığı savaş, hava trafiğini doğrudan vurdu. Özellikle İstanbul ve Türkiye'den yola çıkan uçaklar için İran, Suriye ve Irak hava sahaları en büyük engel haline geldi." ifadelerini kullandı. Sürecin yönetimini aktaran Vural, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havayolu şirketlerimiz bu noktada 6 Mart'a kadar uçuşlarını durdurmuştu ve durumun tekrar değerlendirileceğini belirtmiştik." sözlerini aktardı.
THY VE PEGASUS’TAN MART SONUNA KADAR ASKI
Uçuş yasaklarının kapsamının genişlediğine dikkat çeken Vural, "Yapılan son değerlendirmelerin ardından Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress; İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını 9 Mart gün sonuna kadar durdurdu. İran seferleri özelinde ise kısıtlama çok daha uzun sürecek. Pegasus Havayolları 12 Mart'a kadar, Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar İran seferlerini programdan tamamen çıkardı." bilgilerini paylaştı.
TRUMP’IN KİRLİ PLANI: "EYLÜL AYINA KADAR SAVAŞ"
ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı uzatma niyetini deşifre eden Ahmet Nazif Vural, "Trump, savaşın uzun sürmesini beklediklerini ve hatta eylül ayına kadar devam edecek bir plan hazırlığı içerisinde olduklarını ifade ediyor. İran kanadı ise savaşı sonuna kadar yürütebileceklerini belirtiyor; bu karşılıklı restleşme hava sahasındaki belirsizliği körüklüyor." sözleriyle aktardı.
NAHÇIVAN’DA FÜZE PANİĞİ VE YATIDA KALAN UÇAKLAR
Bölgedeki havalimanlarında yaşanan hareketliliği aktaran Vural, "Savaşın başladığı andan itibaren uçaklar farklı limanlarda mahsur kaldı. İran ve Irak bölgesine ait 7 uçak İstanbul Havalimanı’nda yatıya kalırken, Türkiye’ye ait 2 uçak da şu an Irak’ta bekletiliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Nahçıvan Havalimanı’na düşen füze nedeniyle büyük bir kriz yaşandı. O gün Nahçıvan’a ilerleyen uçaklar güvenlik gerekçesiyle Iğdır Havalimanı’na yönlendirildi, yolcular ise karayoluyla Nahçıvan’a ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.
KERPE ADASI’NA ASKERİ ÇIKARTMA: SÖZDE HAVA KALKANI
Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak attığı adımları değerlendiren A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Yunanistan şu anda savaşa müdahil olmadan, şimdiye kadar silahların olmaması gereken adaları silahlandırmada bunu yasal bir düzeye, bir düzene taşımak istiyor. Kerpe (Karpathos) adasını fırsat bilerek, savaş gemilerini, iki fırkateyni ve dört F-16 savaş uçağını Güney Kıbrıs’a gönderdi. Bunun yanı sıra silahsız olması gereken Kerpe adasına Patriot bataryaları ve komandolar yerleştirildi. Burada bir oldu bitti yapılmak isteniyor ve Avrupa Birliği’ne ‘Biz de bir hava koruma şemsiyesinde varız’ mesajı veriliyor." ifadelerini kullandı.
BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YENİ STRATEJİ: SARİŞABAN’A PATRIOT YIĞINAĞI
Atina yönetiminin bölgedeki yeni askeri planlarını aktaran Tahsin, "Dendias’ın imzasıyla dün çok sıcak bir gelişme yaşandı. Hükümet konseyi, Bulgaristan hava sahasını güya İran’dan gelebilecek olası füze tehditlerine karşı korumak üzere bir karar aldı. Bu kapsamda Batı Trakya’nın hemen yanı başında bulunan Sarışaban (Hrisupoli) bölgesindeki Kavala Havalimanı’na Patriot bataryaları yerleştirilmek üzere harekete geçildi. Bataryalar her an Kavala’ya ulaşmış olabilir." sözleriyle Yunanistan’ın genişleyen askeri yayılmacılığını aktardı.
MERİÇ SINIRINDA TEYAKKUZ: TANK SEVKİYATI BAŞLADI
Yunan ordusunun Türkiye sınırındaki hareketliliğine dikkat çeken İlhan Tahsin, "Yunan ordusunda tüm izinler kaldırıldı, ordu şu an tam teyakkuz durumunda. Özellikle Meriç sınırına, Türkiye ile olan kara sınırına askeri araçlar, ağır mühimmatlar ve askeri tanklar sevk edildi. Sürekli teyakkozda olan bir Yunanistan var. Ancak ne hikmetse Başbakan Miçotakis’in ağzını bıçak açmazken, Savunma Bakanı Dendias’ın ateşe benzin dökmesi anlaşılır gibi değil." ifadelerini kullandı.
YUNAN HALKI TEDİRGİN: DENDİAS’A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Atina’daki iç siyasi atmosferi ve halkın tepkisini dile getiren Tahsin, "Yunan halkı bu gelişmelerden dolayı oldukça tedirgin. İçeride hem Miçotakis hükümetine hem de özellikle Dendias’ın bu kışkırtıcı girişimlerine karşı tepkiler devam ediyor. Yunanistan, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki tüm yasal uyarılarına rağmen, silahsız olması gereken adaları silahlandırmaya ve bölgeyi bir barut fıçısına çevirmeye devam ediyor." sözleriyle haberini tamamladı.