ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran’da alevler yükseliyor: ABD ve İsrail Tahran’ı vurdu, bölge barut fıçısına döndü!

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’daki sıcak gelişmeleri yerinden aktardı. Gece boyu süren ABD ve İsrail saldırılarında Mehrabad Havalimanı’nın hedef alındığını ve dumanların hala yükseldiğini bildiren Karabağ, İran’ın misilleme füzelerini, Pezeşkiyan-Putin görüşmesinin perde arkasını ve Kuzey Irak sınırındaki terör hareketliliğini deşifre etti. Bölgedeki gerilim had safhaya çıkarken, İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan kara harekatı tehdidinde bulunan terör gruplarına ve bölgesel yönetime çok sert bir uyarı geldi.

