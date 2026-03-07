İran’ın beslediği yılan kendini soktu! Coşkun Başbuğ’dan kritik PJAK uyarısı: "İsrail düğmeye bastı"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında Orta Doğu’daki terör denklemini ve İran’ı bekleyen büyük tehlikeyi deşifre etti. Yarım asırdır bölgeyi kana bulayan emperyalist güçlerin ve İsrail’in Türkiye üzerindeki planlarının çöktüğünü belirten Başbuğ, terörün yeni hedefinin İran olduğunu vurguladı. İran’ın geçmişte Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullandığı ve sessiz kaldığı PJAK terör örgütünün, bugün bizzat İran’ın varlığını tehdit eden bir "vekil güç" haline dönüştüğüne dikkat çeken Başbuğ, Tahran yönetiminin Türkiye’nin çağrılarına kulak vermesi gerektiğini belirtti.