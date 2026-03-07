ABDnin kirli İran planı deşifre oldu: Terör örgütleri "mayın eşeği" mi olacak?

Askeri stratejist İbrahim Keleş, Orta Doğu’daki sıcak gelişmeleri ve ABD’nin bölgedeki sinsi oyunlarını A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti. Bölgenin zorlu coğrafi yapısına ve dağ silsilelerine dikkat çeken Keleş, ABD’nin doğrudan bir kara harekatına cesaret edemeyeceğini, bunun yerine besleyip büyüttüğü terör örgütlerini birer "mayın eşeği" gibi ileri süreceğini vurguladı. İran'ın geçmişte Türkiye'ye karşı teröre verdiği desteğin bugün bir bumerang gibi kendisine döndüğünü belirten Keleş, bölgedeki yeni vekalet savaşının şifrelerini anlattı.