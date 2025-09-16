CANLI | İsrail Gazze'yi tamamen işgale başladı! Tanklar Gazze’ye girdi
Katil İsrail işgalci ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede sürdürdüğü katliamlarında on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Gazze'de bombardımanlarını sürdüren İsrail ordusu hava harekatlarından sonra kara harekatına da resmen başladı. ABD basını, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatının başladığını yazdı.
Katil İsrail Gazze'ye saldırılarında yeni aşamaya geçti. Tanklar Gazze'ye girerken hava saldırıları da arttı.
İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
SİYONİST BAKAN KATZ’DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: GAZZE YANIYOR
İsrail ordusunun Gazze şehrine yönelik başlattığı son geniş çaplı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, "Gazze yanıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" açıklamasında bulundu.
Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze şehrine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. Yerel basında yer alan haberlere göre; tank ve insansız hava araçlarının birçok evi bombalaması sonucu sivillerin enkaz altında kaldığı bildirildi. Gazze’nin kuzeyindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında en az 8 kişinin öldüğü, şehrin batısındaki Sabra mahallesine yönelik bir diğer İsrail saldırısında 4 ise kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırılarda en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
"ASKERLERİMİZ HAMAS’I YENİLGİYE UĞRATMAK İÇİN SAVAŞIYOR"
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise, sosyal medya platformu X üzerinden tepki çekecek bir paylaşımda bulundu. İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına atıfta bulunarak "Gazze yanıyor" diyen Katz, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyor ve IDF askerleri rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli şartları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor" dedi.
Saldırıların süreceğinin sinyalini veren Katz, "Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.
HAMAS’TAN TRUMP’IN "CANLI KALKAN" İDDİASINA YANIT
Hamas’tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın "rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılacağı" yönündeki iddiasının siyonist propagandanın önyargısını yansıttığı belirtilerek, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’ın rehineleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiasına Hamas’tan yanıt geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, Trump’ın ifadelerinin "siyonist propagandanın açık önyargısını yansıttığı" ve "çifte standardın bariz bir örneği olduğu" vurgulanarak, "(Trump) Etnik temizlik suçunu ve Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 65 bin masum sivilin öldürüldüğünü görmezden gelmektedir" eleştirisinde bulunuldu.
"GAZZE’DEKİ REHİNELERİN HAYATINDAN TAMAMEN NETANYAHU SORUMLUDUR"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi. ABD yönetiminin de işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.
TRUMP HAMAS’A "CANLI KALKAN" UYARISI YAPMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamas’a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısı yapmıştı. Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" ifadelerini kullanmıştı. Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" uyarısında bulunmuştu.
GAZZE'DEKİ PATLAMALAR TEL AVİV'DEN DUYULDU
Filistin basınında, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı.
CAMLAR KIRILDI
Öte yandan İsrail basınında da Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedildi.
ESİRLERİN AİLELERİ ENDİŞELİ
Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.
Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.
ABD BASINI: İSRAİL, GAZZE'YE KARA HAREKATI BAŞLATTI
ABD merkezli Axios gazetesinden Barak Ravid, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu.
Haber, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.
Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.
8 Ağustos'ta İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.
İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.
