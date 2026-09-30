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İspanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti: Barcelona Havalimanı’nda 100’den fazla uçuş iptal oldu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti: Barcelona Havalimanı’nda 100’den fazla uçuş iptal oldu

İspanya'nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Barcelona-El Prat Havalimanı'nda 100'den fazla uçuş iptal edildi.

İspanya'nın doğu ve kuzeybatı kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona'da El Prat Havalimanı'nda fırtına nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi. Şehirde metro istasyonlarını da su basarken, bazı hatlar hizmet dışı kaldı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, "Yağışlar Alt Penedes bölgesi ve komşu belediyelerde nehir ve derelerin su seviyelerinde ani yükselmelere neden olabilir. Derelere, vadilere veya alçak kesimlere yaklaşmayın ve bu alanlardan geçmeyin" açıklamasında bulundu.

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Katalonya'nın resmi meteoroloji kurumu olan Meteocat, hortum ve saatte 90 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar endişesi nedeniyle sarı alarm yayınladı.

İspanya'nın doğusunun diğer kesimlerinde de birçok kıyı bölgesinde kuvvetli yağış ve aralıklı sağanakların önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor.

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