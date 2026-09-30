İspanya'nın doğu ve kuzeybatı kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona'da El Prat Havalimanı'nda fırtına nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi. Şehirde metro istasyonlarını da su basarken, bazı hatlar hizmet dışı kaldı.



YETKİLİLERDEN UYARI



Yetkililer, "Yağışlar Alt Penedes bölgesi ve komşu belediyelerde nehir ve derelerin su seviyelerinde ani yükselmelere neden olabilir. Derelere, vadilere veya alçak kesimlere yaklaşmayın ve bu alanlardan geçmeyin" açıklamasında bulundu.