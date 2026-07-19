İspanya Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşandı. İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadyumu'nda şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

New Jersey Stadı'nda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü, 106. dakikada Ferran Torres attı.

İspanya 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İspanya 5. dakikada Yamal ile ilk yarıdaki en net fırsatını kullanamadı. Ceza sahasına giren Yamal'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Martinez topu kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde Rodri ve Cucurella'nın şutlarında da İspanya golü bulamadı. Arjantin ise ilk yarıda isabetli şut atamadı.

İkinci yarıda da İspanya oyunu kontrol eden taraftı. Kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışan İspanya'nın çabaları 90 dakikada sonuç vermedi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin, uzatma bölümünü eksik oynadı.

Uzatma bölümünün 106. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında arka direğe yapılan ortayı Nico Williams kafayla Ferran Torres'in önüne bıraktı. Ferran Torres'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İspanya dünya kupasını kazanan taraf oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya'yı tebrik eden bir mesaj paylaştı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya millî takımını yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum."

İŞTE İLK 11'LER İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal.



Arjantin: Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez.

MAÇTAN NOTLAR

Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele ettiği ve 39 gün süren turnuvanın finalinde, İspanya ile Arjantin, 80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Üst üste ikinci, toplamda dördüncü şampiyonluk için sahaya çıkan Arjantin'de, teknik direktör Scaloni, Nahuel Molina'nın yerine sağ bekte Gonzalo Montiel'e şans verdi.

Deneyimli teknik adam, orta sahada ise Leandro Paredes ve Giuliano Simeone'nin yerine Rodrigo De Paul ve Nico Gonzalez ile maça başladı. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De la Fuente ise Fransa'yı 2-0 mağlup ettikleri yarı finaldeki kadroyu korudu.