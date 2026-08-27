İspanya'nın Buñol kasabası, dünyanın en sıra dışı festivallerinden La Tomatina için bir kez daha kırmızıya boyandı. 22 bin kişinin katıldığı festivalde 150 bin kilogram domates yalnızca bir saat içinde sokaklara saçıldı.

Beyaz kıyafetler kırmızıya döndü, sokaklar domates püresine dönüştü. Ancak bugün dünyanın dört bir yanından turistleri çeken bu çılgın geleneğin hikâyesi, aslında 1945'te yaşanan sıradan bir kavganın ardından başladı. Yıllar içinde yasaklandı, protestolarla geri döndü ve sonunda İspanya'nın dünyaca tanınan festivallerinden biri haline geldi.

Peki her yıl tonlarca domatesin birbirine fırlatılması gerçekten sadece eğlenceli bir gelenek mi, yoksa gıda ve su kullanımı nedeniyle sorgulanması gereken bir israf mı?

22 BİN KİŞİ, 150 TON DOMATES VE BİR SAATLİK ÇILGINLIK

İspanya'nın Valencia bölgesindeki küçük Buñol kasabası, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü alışılmış sakinliğinden çok uzak bir görüntüye sahne oldu.

Kasabanın nüfusu yaklaşık 9 bin 700-9 bin 800 civarında. Ancak La Tomatina için sokaklara 22 bin kişi çıktı. Yedi kamyonla taşınan 150 bin kilogram domates, bir saat boyunca katılımcıların "mühimmatına" dönüştü.

Saatlerce süren bir festival değil bu.