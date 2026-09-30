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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın talimatıyla lüks otomobil ithalatı durduruldu, ekonomik araçlara öncelik verilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın talimatıyla lüks otomobil ithalatı durduruldu, ekonomik araçlara öncelik verilecek

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, lüks otomobil ithalatının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla durdurulduğunu bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Atabek, otomobil ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atabek, "Cumhurbaşkanı'nın doğrudan talimatı ile yurt dışında yaşayan İranlılar için de geçerli olacak şekilde lüks otomobil ithalatı durduruldu." dedi.

İranlı Bakan ayrıca daha ekonomik araçların ithalatına öncelik verileceğini söyledi.

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