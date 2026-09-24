Eurovision'da katil İsrail krizi yeniden gündemde: İspanya 2027'den çekilmeyi önerirken Norveç EBU'ya mektup gönderdi

Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştiren İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki varlığı Avrupa'da yeni bir tartışmayı alevlendirdi. İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in yarışmaya katılımı sürdüğü müddetçe 2027 Eurovision'dan da çekilmeyi önermeye hazırlanıyor. Norveç'in kamu yayıncısı NRK ise EBU'ya gönderdiği mektupla İsrail'in katılımının yarışmanın kültürel amacını ve güvenilirliğini zedelediği yönündeki endişelerini gündeme taşıdı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı tepkiler kültür ve sanat dünyasına da yansımaya devam ediyor. Bu tartışmanın son adresi ise Avrupa'nın en büyük müzik organizasyonlarından Eurovision oldu.

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in yarışmada yer almaya devam etmesi halinde 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararının sürdürülmesini önerdi. RTVE Başkanı José Pablo López, 22 Eylül'de İspanya parlamentosundaki denetim komisyonunda yaptığı açıklamada, kararı RTVE Yönetim Kurulu'na taşıyacağını duyurdu. López, soykırımcı İsrail kamu yayıncısının Eurovision'da yer almaya devam etmesinin kendileri açısından "derin bir acı" yarattığını söyledi.

MADRİD'DEN EUROVISION'A NET MESAJ: İSRAİL VARSA BİZ YOKUZ İspanya'nın tutumu aslında yeni değil. RTVE Yönetim Kurulu, Eylül 2025'te İsrail'in yarışmaya katılması halinde İspanya'nın Eurovision'dan çekileceğini açıklamıştı. Karar, RTVE Başkanı José Pablo López'in önerisiyle alınmıştı. RTVE, kararının gerekçesini Gazze'deki soykırım ve Filistinlilerin yaşadığı insani dramla ilişkilendirmişti. López, o dönemde "Yaşanan soykırım başka tarafa bakmamıza izin vermiyor" diyerek EBU'ya ve diğer yayın kuruluşlarına bu konuda adım atma çağrısı yapmıştı. İsrail'in yarışmada kalması üzerine İspanya sözünü tuttu ve 2026 Eurovision'a katılmadı. RTVE ayrıca yarışmanın yarı finallerini ve finalini de yayınlamadı. İspanya böylece Eurovision'un "Big Five" olarak adlandırılan ve finale doğrudan katılan beş büyük yayıncısından ilk çekilen ülke oldu.

RTVE'DEN EBU'YA: GAZZE TARTIŞMASI EUROVISION SAHNESİNE TAŞINDI İspanya'nın itirazının merkezinde yalnızca Eurovision kuralları değil, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve bunun uluslararası kültürel platformlarda yarattığı tartışma bulunuyor. RTVE, İsrail kamu yayın kuruluşunun yarışmaya katılımının devam etmesinin, Eurovision'un siyasi tartışmalardan bağımsız ve kültürleri bir araya getiren bir organizasyon olduğu yönündeki iddiasıyla bağdaşmadığını savunuyor. İspanyol yayın kuruluşu, EBU'nun İsrail'in yarışmadaki varlığı konusunda daha önce aldığı kararlara rağmen kendi tutumunu değiştirmedi. 2026 Eurovision da bu nedenle İspanya ve diğer bazı ülkelerin yokluğunda düzenlendi. RTVE'nin yanı sıra İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda da İsrail'in katılımını protesto ederek yarışmadan çekilmişti.